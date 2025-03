Boicot textil de China por criticar la represión en Xinjiang

El arma más potente de Pekín, su vasto mercado

No es la primera vez, ni será la última, que el régimen chino recurre a la potencia de su mercado para acallar las críticas contra su autoritarismo. Plenamente entregado al capitalismo, Pekín sabe que no hay nada mejor que el dinero para cerrar bocas y comprar voluntades. Cada vez que estalla una crisis por las islas Senkaku, que China le reclama a Japón bajo el nombre de Diaoyudai, no solo se repiten las protestas ante la embajada nipona, sino el boicot a sus marcas. En 2008, cuando el entonces presidente francés, Nicholas Sarkozy, sugirió no celebrar los Juegos Olímpicos de Pekín por la represión sobre la revuelta en el Tíbet, los supermercados Carrefour sufrieron una caída de las ventas. Antes de Xinjiang, el último conflicto de China con Occidente fue a cuenta de las protestas de Hong Kong reclamando democracia. En esa ocasión, los boicoteados fueron la NBA por un tuit de apoyo del director general de los Houston Rockets y hasta Zara por la sospecha de que se había sumado a una de las huelgas generales convocadas por los manifestantes. Para el régimen chino, una de las mejores armas a la hora de atajar conflictos diplomáticos es su descomunal mercado.