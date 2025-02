Biden ordena la revisión y posible desclasificación de documentos secretos del 11-S

Joe Biden firmó este viernes una orden ejecutiva por la que impone la revisión y posible revelación de documentos secretos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La decisión del presidenet de Estados Unidos llega a pocos días de la conmemoración del 20 aniversario del mayor atentado terrorista de la historia de EE.UU. y en medio de fuertes presiones de los familiares de las víctimas. Desde hace años, grupos amplios de estos familiares han exigido que se revelen los documentos obtenidos por el FBI en su investigación de los ataques, en particular, aquellos que tienen que ver con el rol de Arabia Saudí en el atentado.

Como candidato a la presidencia, Biden prometió hacerlo. Aseguró que requeriría al fiscal general que «examine personalmente todos los casos» en los que hay información secreta por cuestiones de Estado y que se muestre «a favor de la desclasificación en los casos, como este, en el que los eventos en cuestión han ocurrido hace al menos dos décadas». Pero luego no dio ningún paso al respecto. El mes pasado, un grupo de familiares de las víctimas declaró que el presidente no sería bienvenido a la conmemoración en Nueva York –a la que Biden planea asistir– si no cumplía su promesa electoral. Entre otras acciones, los familiares han organizado una protesta el próximo jueves en lugar de los atentados en Nueva York, el World Trade Center de Manhattan. La reacción de los familiares suponía un quebradero de cabeza para la Administración Biden, que afronta el aniversario del 11-S en plena crisis tras el fiasco de la salida de Afganistán –los atentados fueron la raíz de esa guerra que ha durado dos décadas– que se vería agudizado por el enfrentamiento con las familias.

La orden ejecutiva ordena al Departamento de Justicia que «supervise la revisión para la descalcificación de documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11 de septiembre». El fiscal general deberá revelar los documentos que sean aprobados para ello en un plazo de seis meses.

Implicación de Arabia Saudí

«Cuando me presenté a presidente de EE.UU., hice el compromiso de garantizar la transparencia sobre la desclasificación de documentos relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre», dijo Biden en un comunicado. «Ahora cumplo ese compromiso» . Todavía hay que ver cómo se producirá esa revisión, qué documentos finalmente saldrán a la luz y si el proceso satisface a las familias de las víctimas.

Los familiares se han quejado de forma reiterada de las promesas incumplidas y de las «palabras huecas» de las sucesivas administraciones sobre la revelación de secretos. En el centro de sus reclamaciones está la investigación de diez años que desarrolló el FBI sobre la implicación de Arabia Saudí. Donald Trump aseguró a los familiares que no desvelaría esos secretos, pero dio marcha atrás. Ahora se verá si la orden ejecutiva de Biden va al fondo de la cuestión o es solo un gesto para tranquilizar a las familias y no complicar más su participación en el 20 aniversario del 11-S.