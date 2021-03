Mujeres en Arabia Basmah y Loujain, contra la imagen aperturista del régimen saudí La situación que sufren la princesa y la activista evidencian que las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda categoría en un país que se resiste a salir del absolutismo pese a querer dar una apariencia de cambios

Mikel Ayestaran SEGUIR Actualizado: 08/03/2021 02:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Aunque está fuera de la cárcel, ¡no es libre!», esta fue la reacción de Lina Hathloul cuando hace un mes, tras la puesta en libertad de su hermana, Loujain, la red se llenó de mensajes con el hastag #free (libre). Después de 1.001 días en prisión, Loujain Hathloul, de 31 años, está en su casa porque su condena ha quedado en suspenso, pero no ha recibido el perdón y sufre restricciones legales como la prohibición de viajar fuera de Arabia Saudí hasta 2026. La semana pasada, por primera vez desde que salió de la cárcel se vieron imágenes de la joven camino del juzgado para apelar las condiciones de su puesta en libertad. Desde la fiscalía no solo no