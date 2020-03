Barnier advierte de que existen «diferencias muy serias» con Londres en las negociaciones La pesca, uno de los principales puntos de discrepancia, aunque el representante europeo confía en que se llegue a un acuerdo antes de fin de año

Enrique Serbeto SEGUIR Corresponsal en Bruselas Actualizado: 05/03/2020 16:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera ronda de negociaciones sobre el futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido estaba destinada a establecer cuáles son los puntos más importantes de desacuerdo. No ha de extrañar por ello que el negociador europeo, Michel Barnier, haya dicho este jueves que existen «muchas diferencias y diferencias muy serias», aunque pese a todo mantiene la esperanza de que será posible llegar a un acuerdo antes de fin de año.

Entre esas diferencias citó varias que, en efecto, plantean problemas difíciles de resolver. La definición de las competencias del Tribunal Europeo de Justicia, por ejemplo, es una de ellas, la pesca en las aguas británicas e incluso el concepto mismo de acuerdos sectoriales separados que plantea Londres y que Bruselas quiere evitar a toda costa.

Es más, el concepto de «base de terreno común», es decir, un compendio de reglas generales para el trabajo y la calidad de los productos, que las dos partes se habían comprometido a aceptar, no queda en absoluto claro. Y por si fuera poco, los británicos han hecho saber también que no desean establecer un compromiso particular en materia de política exterior o de defensa. «Sin embargo, es posible un acuerdo, incluso si es difícil», ha dicho Michel Barnier en una comparecencia ante la prensa.

Esta primera ronda de discusiones comenzó con una reunión entre Barnier y su homólogo británico, David Frost, el lunes. De martes a jueves estuvieron reunidos un centenar de negociadores en una docena de mesas de negociación paralelas en el centro de Bruselas. Ahora las delegaciones pasará dos semanas digiriendo el resultado de esta primera ronda y volverán a reunirse en Londres.

Barnier ha vuelto a decir que cree que los británicos subestiman los riesgos que plantea la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo porque «la situación el 1 de enero de 2021 no será igual el 1 de enero de 2021».