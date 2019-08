Tiroteo Texas El autor de la matanza de El Paso, en su manifiesto: «Mataré a cuantos más mexicanos mejor» Patrick Crusius recorrió mil kilómetros hasta la frontera con México para perpetuar el tiroteo más mortífero de la historia de Texas y de este año

Pasó menos de un mes preparándose para el tiroteo. Así lo escribió en un largo manifiesto que publicó en un foro extremista de derecha del sitio 8Chan donde explicó que el asesinato en masa era en respuesta a la «invasión hispana en Texas». Patrick Crusius, de 21 años, recorrió mil kilómetros desde Dallas hasta El Paso, cerca de la frontera con México, para perpetuar el tiroteo más mortífero de la historia de Texas y de este año.

Irrumpió en un supermercado Walmart con un rifle de asalto para «matar a cuantos más mexicanos mejor», según informó la Policía, que ha catalogado como un posible crimen de odio. En su manifiesto, el joven de ideas supremacistas, no ocultó su afinidad al presidente Donald Trump y sus políticas migratorias, ni su apoyo al tiroteo en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 personas en una mezquita el pasado mes de marzo.

Sin ofrecer mayor resistencia, Crusius se dejó arrestar por la Policía y permanece ahora bajo custodia.

Con camisa negra, pantalón de camuflaje, auriculares protectores de oídos y gafas, abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud dejando 20 muertos y 26 heridos.

«Tiene un nexo con un posible crimen de odio», ha informado el jefe de policía de El Paso, Greg Allen, ante los medios tras conocer el contenido del manifiesto, en el que daba por hecho que moriría durante el tiroteo. «Si la policía no me mata, probablemente uno de los invasores me disparará», sentenció. La captura, a su juicio, «es mucho peor que morir durante el tiroteo porque de todos modos recibiré la pena de muerte».