Aterrizaje de emergencia por un fallo técnico de un vuelo que viajaba de Nápoles a Londres

Un avión de la compañía British Airways que cubría el trayecto de Nápoles a Londres ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Gatwick este viernes, informa el diario británico «The Guardian».

Nadie ha resultado herido, señala la «BBC», que añade que los pasajeros han podido bajar del avión sin problemas. Según ha afirmado British Airways, en declaraciones citadas por el mismo medio británico: «Nuestro vuelo ha aterrizado sin riesgo después de que nuestros pilotos pidieran un aterrizaje prioritario como precaución por un fallo técnico. Nuestros ingenieros están realizando un control exhaustivo del avión».

Como también informa la «BBC», Michael Edwards, uno de los pasajeros del avión afectado, ha tuiteado una fotografía del grupo de estudiantes que iba en el vuelo, y que reaccionó, según afirma, con calma durante el tenso acontecimiento: «¡Se mantuvieron maduros y tranquilos ante una situación difícil!».

What a top bunch of students! Stayed mature and calm through a difficult situation! All smiles as we head for the bus! #THSItaly2018pic.twitter.com/wQiTXHMFCC