Una asesora de Trump, a una periodista: «¿Cúal es su etnia?»

Un día después de que el presidente estadounidense haya inciado una polémica, sugiriendo a cuatro congresistas negras y latinas que regresen a su país –aunque tres de ellas eran nativas de EE.UU. y la cuarta disponía de un pasaporte del país desde 2004–, la consejera del presidente ha agravado el debate sobre el racismo presente en la adminstración de Trump.

Durante una rueda de prensa la consejera de la Casa Blanca, Kelyanne Conway, quien sostuvo que el tuit de Trump no implicaba que los miembros del congreso tenían que visitar los países en los que residían sus ancestros en el pasado, tuvo que contestar a un periodista que le preguntó a qué países se referia el presidente. A esta interrogante, Conway contestó con otra pregunta: «¿Cuál es su etnicidad?», alimentado aún más la polémica, ya que ha disparado una ola de reacciones negativas en Twitter, donde el periodista de «Breakfast Media» publicó el vídeo de la rueda de prensa.

Andrew Feinberg, visiblemente sorprendido por la pregunta de la asesora del presidente de EE.UU. la cuestionó sobre la relevancia de esta información a lo que Conway contestó: «Es relevante porque le estoy haciendo una pregunta. Mis antepasados eran de Irlanda e Italia».

Conway intentó contener la controversia y tuiteó afirmando que su intención no había sido la de ofender sino la de subrayar que todos los estadounidenses son «originariamente de otro país» y que ella misma está «orgullosa de su etnicidad», ama a EE.UU. y le agradece a Dios ser estadounidense.

This was meant with no disrespect.



We are all from somewhere else “originally”. I asked the question to answer the question and volunteered my own ethnicity: Italian and Irish.



Like many, I am proud of my ethnicity, love the USA & grateful to God to be an American 🇺🇸 https://t.co/OvBALIO6WP