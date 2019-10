BREXIT «El acuerdo no soluciona los problemas de los comunitarios europeos» Los 3,2 millones de residentes de la UE en el Reino Unido, #en la incertidumbre

Ivannia Salazar Londres Actualizado: 19/10/2019 12:02h

Esperanza y escepticismo es lo que viven ahora mismo muchos de los 3,2 millones de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y que siguen con incertidumbre las noticias sobre el Brexit. «Es una montaña rusa de emociones», dice Andrea Ferrara, filólogo que vive en Londres hace diez años. «Llevamos tres años esperando sin que nadie aclare qué consecuencias tendrá realmente el Brexit». Andrea, casado con un médico británico, está seguro «de que mucha gente que votó sí a la separación, si pudiera volver a votar, votaría que no, por eso un segundo referéndum sería lo ideal». Asegura que su sensación tras el nuevo acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas y que se vota hoy en el Parlamento es de indiferencia. «Hasta que no lo vea, no lo creo», dice.

Berta Mota y Ramiro Salgado, una pareja de portugueses padres

Berta Mota y Ramiro Salgado

de tres hijos, dueños de una empresa y que viven en Londres desde hace años, sufren esta incertidumbre también desde lo profesional: «R&B Global Solutions brinda servicios de valor agregado a compañías extranjeras que desean iniciar o acelerar su negocio en el Reino Unido, Europa y Brasil», explican, «así que lo que suceda con el Brexit es realmente importante para nosotros». Así, consideran que «el acuerdo parece ser un paso hacia una transición más suave, que es lo que deseamos los ciudadanos y los mercados. La incertidumbre, especialmente en los últimos meses, llevó a congelar las inversiones y a la salida de las compañías extranjeras». Además, consideran que los comunitarios han «experimentado diferentes niveles de miedo, dependiendo de cada situación, desde la posibilidad de tener que pasar por una inmensa burocracia hasta pensar en volver a nuestro país de origen». Confían en que la aprobación se produzca hoy, ya que «un escenario de Brexit sin acuerdo parece mucho más caótico y espantoso que un escenario ordenado».

Por su parte, Silvia González, española residente en Londres y miembro de «The 3 Million», organización que defiende los intereses de los comunitarios en Reino Unido, señaló que aunque la reacción ante el anuncio del acuerdo es «positiva», «de momento no dejan de ser una vez más buenas palabras, que hasta ahora no están confirmadas». Aunque el Parlamento vote sí al pacto, «debe ser ratificado mediante una ley y tendríamos que conocer el detalle de lo que atañe a nuestros derechos». En todo caso, critica que «el Reino Unido sigue aplicando el sistema de que la gente tenga que solicitar su nuevo estatus y aquellos que no lo soliciten antes de la fecha límite van a perder sus derechos. Eso con un acuerdo no cambia, porque es una materia doméstica».

Sin sistema de registro

La holandesa Hedwig Hegtermans se muestra preocupada por el estatus también: «Lo mejor sería un simple sistema de registro en lugar de un sistema de solicitud» y además, en caso de ser aprobado, «solo tendremos un estatus digital, estaremos abiertos a la discriminación, porque los empleadores pequeños o los propietarios no querrán pasar por el complejo sistema de verificación en línea. Sería más fácil si tuviéramos una tarjeta que simplemente pudiéramos mostrar» y esto «el acuerdo no lo soluciona». En todo caso, resume con un suspiro el escepticismo de muchos: «Lamentablemente hemos estado aquí antes y Johnson tiene el mismo problema que May: la falta de mayoría en el Parlamento».