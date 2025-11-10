Suscríbete a
Las prácticas sexuales más perturbadoras de la historia, según Eslava Galán

Desde su casa en el centro de Madrid, y aprovechando la llegada de su último ensayo, el escritor reflexiona en ABC sobre el paso del tiempo, la lectura y el placer de vivir con curiosidad

Juan Eslava Galán, durante la entrevista, en su casa en Madrid
Juan Eslava Galán, durante la entrevista, en su casa en Madrid ISABEL PERMUY
Manuel P. Villatoro

Los números son soberanos: a Juan Eslava Galán le contemplan más de dos centenares de libros escritos —ni él mismo conoce la cifra exacta— y 77 primaveras. Pero, por muchos años que pasen, el que fuera ganador del Premio Planeta en 1987 no pierde ... la mirada pícara que ha caracterizado sus ensayos durante tres décadas. «Alguna vez me han dicho que el sexo tiene demasiada presencia en mis obras, y yo siempre respondo lo mismo: eso es porque tiene mucha presencia en nuestras vidas». De hecho, tiene claro que es uno de los pilares del ser humano y que nos lleva a cometer todo tipo de locuras. «Yo, en mi juventud, llegué a atravesar Francia y España en coche para echar un casquete... Fueron, en total, más de mil kilómetros», bromea.

