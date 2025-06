Manuel Trillo saca a la luz la conquista española que cambió el mapa de Norteamérica

Fue una proeza que cambió el mapa de las Américas pero que, como otras tantas que se gestaron en el corazón del Imperio español, cayó en el pozo del olvido histórico. A comienzos de enero de 1781, un centenar de hombres –mitad europeos, mitad indígenas– partieron de San Luis, en el Misuri de la Monarquía hispánica, prestos para recorrer más de setecientos kilómetros en dirección noreste. Su objetivo último era hacerse con un fuerte británico, el San José, ubicado en las cercanías del lago Michigan. ¡Y vaya si lo lograron! La misión se culminó el 12 de febrero y de forma pulcra: sin derramamiento de sangre y sin disparar una solo fusil.

Según narra el periodista de ABC Manuel Trillo, el pescozón fue sangrante para los británicos, pues permitió que se mantuviera el flujo de suministros que nutría de armas y vituallas a los rebeldes norteamericanos que luchaban por su independencia contra los británicos. Aunque este es solo el aperitivo. El resto de consecuencias, contexto histórico y documentos inéditos sobre el tema –entre ellos, el acta de posesión del fuerte– los ha plasmado en su nuevo ensayo histórico: 'La conquista española olvidada' (Crítica). La investigación es la primera que rescata de los archivos este episodio obviado de nuestro pasado, aunque también una obra que pone de manifiesto la huella de la Monarquía hispánica al otro lado del Atlántico.

La conquista española olvidada Editorial Crítica

Autor Manuel Trillo

Páginas 408

Precio 23,90 euros

E-book 11,99 euros

Esta no es la primera investigación sobre el legado hispano en Estados Unidos que ha realizado Trillo. En su extenso currículum hay centenares de artículos sobre el tema, otras tantas conferencias e investigaciones históricas como la que, el pasado 2021, presentó de la mano del Hispanic Council. Esta última, centrada en el personaje de Ponce de León, al que definió en ABC como «el gran pionero de Puerto Rico y la Florida». Este domingo, el periodista firmará su nuevo ensayo en la Feria del Libro de Madrid entre las 12.00 y las 14.00.

1-Lleva décadas dedicado a investigar la huella española en los Estados Unidos. ¿Por qué ese interés?

En realidad soy un apasionado algo tardío de la historia española en los Estados Unidos. No fue hasta 2011, acercándome a los 40, cuando en un viaje por la costa este de Estados Unidos me topé con San Agustín, en la Florida, la ciudad más antigua habitada sin interrupción del país, y se abrió ante mí un legado que hasta entonces desconocía, como la mayoría de los españoles. Aquella ciudad, fundada en 1565 por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés, es un testimonio vivo de los más de 300 años de historia española en Norteamérica. A partir de ahí empecé a leer con avidez sobre aquel pasado arrinconado, realicé nuevos viajes, investigué… Y esa pasión me ha llevado hasta aquí. De momento…

2-La expedición al Fuerte San José se enmarca dentro de un período como la independencia de Estados Unidos y su lucha contra Gran Bretaña. ¿Debe este país su existencia a España?

Es difícil calibrar en qué tanto por ciento Estados Unidos nos debe su existencia, y no se trata de quitar mérito al esfuerzo de los americanos por lograr la meta que se fijaron. Pero es indudable que España contribuyó de una manera decisiva a la independencia de las colonias británicas. Primero, prácticamente desde el inicio de la sublevación, a través de una ayuda encubierta, con el suministro de armas, municiones, pertrechos, mantas, etc., a través de Nueva Orleans y del Misisipi, así como de apoyo financiero. ¡La Corte de Carlos III incluso pagaba a los plenipotenciarios americanos en Europa las letras que no podían pagar! Pero a partir de 1779, España declaró la guerra a Londres y atacó las fuerzas británicas en múltiples frentes, desde Gibraltar y Menorca, o incluso intentando una invasión de Inglaterra, hasta Centroamérica, el Caribe y, por supuesto, la propia Norteamérica.

En este último teatro, los españoles ganaron la partida a los británicos tanto en la zona del golfo de México, con las conquistas por Bernardo de Gálvez de los fuertes del bajo Misisipi, la Mobila (hoy Mobile, Alabama) y Pensacola, como más al norte, en la Alta Luisiana, con la defensa de San Luis (hoy en el estado de Misuri) y la toma del fuerte San José en las cercanías del lago Míchigan, en la que pongo el foco en mi libro.

3-Las peripecias de la expedición liderada por Eugene Pourée es de película. ¿Cómo fueron aquellos días?

¡Desde luego que da para una película! ¡Y para una serie también! La expedición parte el 2 de enero de 1781 de San Luis y fue organizada por el entonces teniente de gobernador de la Alta Luisiana, el navarro Francisco Cruzat, para anticiparse a la nueva ofensiva enemiga que, por los informes que había recibido, se iba a producir en la primavera siguiente desde el Canadá contra San Luis. Los británicos ya habían intentado sin éxito apoderarse de la capital de la Alta Luisiana el 26 de mayo de 1780 con un ataque perpetrado por un millar de guerreros de tribus aliadas y planeaban resarcirse de su fracaso con un golpe aún más feroz.

Además de prevenir este segundo ataque, Cruzat buscaba demostrar a los pueblos nativos de la región quién era la potencia europea hegemónica en la región, algo crucial para prevalecer en un juego de alianzas que era vital en aquel momento. El teniente de gobernador encarga la misión al capitán de milicias Eugene Pourée, un exmarine francés y comerciante de San Luis, que encabeza un grupo de unos 120 hombres, la mitad de origen europeo y la otra mitad indígenas de pueblos aliados de España.

La expedición comienza remontando el Misisipi y su afluente el Illinois en piraguas, pero a medida que ascienden hacia el norte, las aguas cada vez están más congeladas, hasta que ya es imposible seguir navegando. Entonces amarran las piraguas, cargan los pertrechos en caballos y continúan la mayor parte de la marcha a pie sobre el hielo, la nieve y el viento gélido del norte. En total son más 800 kilómetros por territorio enemigo, por los actuales estados de Illinois e Indiana, hasta llegar al fuerte de San José, en el suroeste de lo que hoy es Míchigan.

Tras negociar con los guerreros que lo protegen, toman de manera casi incruenta el fuerte inglés, plantan la bandera española y levantan acta de la posesión del puesto y de aquella región al sur de los Grandes Lagos. Este documento es el que he rescatado del olvido en un archivo de Berkeley, en California, y que reproduzco tal cual en el libro por primera vez. Al día siguiente la expedición emprende el regreso con una bandera británica en sus brazos. Esta proeza logra sus objetivos de frenar el ataque británico contra el valle del Misisipi y reforzar las alianzas españolas con los indígenas.

Presentación del libro de Manuel Trillo con Jesús G Calero y Manuel Lucena TANIA SIEIRA

4-Sorprende que un francés liderara a un grupo de hombres que luchaban por la Monarquía Hispánica. ¿A qué se debe?

A primera vista, es cierto que sorprende que un francés tome posesión del fuerte en nombre del monarca español. Más aún, la propia acta de posesión original está redactada en francés, no en español. A mí mismo me chocó en un primer momento. Pero al estudiar la historia de la Luisiana se comprende perfectamente y, a mi juicio, hace esta historia mucho más rica. Aquel territorio inmenso al oeste del Misisipi, que abarcaba desde el golfo de México hasta Canadá, que era como cuatro veces la península ibérica, había sido cedido por Francia a España al acabar la guerra de los Siete Años, en agradecimiento por el apoyo español, y estaba habitado por una población de raíces francesas en su mayoría.

Pero, no sin dificultades, España supo ganarse a aquellos habitantes tolerando su cultura, su idioma e, incluso, su derecho civil, ya que los contratos matrimoniales e incluso las compraventas se seguían haciendo según los usos franceses. De este modo pudieron seguir prosperando bajo la dominación española sin perder su modo de vida, una demostración de la mezcla de liderazgo y de mano izquierda con que gobernó España la Luisiana. Gracias a ello, cuando Eugene Pourée conquista el fuerte San José no tiene dudas de cuál es la bandera que debe plantear y en nombre de quién hacerlo, como recoge el acta: ondea el pabellón español en nombre de Su Majestad Católica Carlos III.

5-¿Cómo es posible que un documento como el acta de posesión haya permanecido oculto tanto tiempo?, ¿cree que quedan muchas historias de este tipo escondidas en los archivos?

Precisamente porque España permitió que prevalecieran las costumbres y el idioma franceses en la Luisiana, ha quedado en la memoria colectiva que aquel fue un territorio exclusivamente de Francia, cuando en realidad fue español durante cuatro décadas. Esto, sumado al hecho de que no permaneciera allí una guarnición tras la conquista del fuerte, ha llevado a que este episodio quedara tratado en la historiografía como una incursión menor, sin considerar la trascendencia que tuvo en el momento y las repercusiones que tuvo incluso años después. Además, el acta se encuentra en un archivo de California donde pasa desapercibido para los investigadores, que acuden allí a consultar documentos de otras épocas de la historia de Estados Unidos. Pocos en España conocen los tesoros que alberga y sí, desde luego, hay mucha historia por desenterrar aún.

6-¿Qué importancia tuvo este episodio a la hora de forjar las fronteras entre Estados Unidos y España?, ¿fue duro el golpe para los ingleses?

En efecto, las repercusiones de esta conquista fueron muy relevantes. Primero, como he señalado ya, para frenar el ataque inglés que se esperaba para la primavera de 1781 y garantizar las alianzas con los pueblos de la zona, lo que a su vez permitió también salvar a los rebeldes americanos asentados en la orilla este del Misisipi, mantener el suministro de armas y pertrechos a los sublevados y mantener abierto este frente durante el resto de la guerra, sin que los británicos se pudieran concentrar plenamente en la lucha contra los colonos en la costa atlántica.

Pero, además, tuvo un gran impacto en la negociación posterior de las fronteras del nuevo país que iba a nacer, los Estados Unidos de América. Cuando en 1782 se publica en Europa la noticia de la toma de posesión de este fuerte inglés al este del Misisipi, el embajador americano en París, Benjamin Franklin, se alarma porque teme que esta conquista frene la expansión de la nueva nación hacia el oeste. De hecho, España y Estados Unidos no zanjaron su disputa fronteriza hasta mucho después, en 1795, con la firma del Tratado de San Lorenzo, conocido como Tratado de Pinckney por los estadounidenses.

7-Explíquenos un aspecto de su libro que no haya sido tratado y que le gustaría remarcar

El lector que se acerque a sus páginas va a encontrar una aventura fascinante sobre una parte muy desconocida de la historia común de España y de Estados Unidos. Para ello he realizado durante tres años una investigación rigurosa en archivos a ambos lados del Atlántico y todo lo que se cuenta tiene el respaldo de la veracidad de los documentos, pero al tiempo está escrita como una crónica en la que los personajes cobran vida a través de sus propias palabras, tal como quedaron recogidas, de manera que se puede saborear prácticamente como si de una novela se tratara.