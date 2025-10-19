Suscríbete a
ABC Cultural

Santiago Posteguillo: «Julio César construyó un puente colosal en diez días. Un año después, muchos siguen cerrados por la Dana»

Visitamos con el escritor superventas la ciudad alemana de Tréveris, uno de los escenarios de su última novela histórica sobre el procónsul de Roma

Santiago Posteguillo: «Julio César amnistió a sus opositores políticos y ellos le asesinaron después»

El autor, frente a la Porta Nigra de Tréveris
El autor, frente a la Porta Nigra de Tréveris MIQUEL OLIVÉ
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

ENVIADO ESPECIAL A TRÉVERIS (ALEMANIA)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los milenios soportan esta vía. «Estamos cruzando el Mosela con un autobús del siglo XXI sobre un puente romano… ¡y aguanta!». Santiago Posteguillo, escritor al que contemplan cinco millones de ejemplares vendidos, abre los brazos, como si quisiera abrazar los mil restos de la ' ... urbs' que todavía se erigen en la ciudad de Tréveris. Un territorio hoy alemán, pero galo en el 58 a. C., cuando Julio César arrancó sus conquistas europeas como procónsul de la República. Conoce el terreno nuestro guía superventas; no le queda otra, pues fue una de sus paradas obligadas para documentar la que se convertirá, el próximo 21 de octubre, en la tercera entrega de su saga sobre el gran general: 'Los tres mundos' (Ediciones B).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app