Suscríbete a
ABC Cultural

No 'googlees', porque no hay información de él: el héroe finlandés que desafió a los nazis

Este viernes se ha estrenado 'Nunca más', la historia del empresario Abraham Stiller y su lucha contra las deportaciones de judíos

La colosal mentira que el Ministro de Propaganda nazi ideó antes de morir: «Todavía la creemos»

Fotograma de 'Nunca más'
Fotograma de 'Nunca más' SURTSEY FILMS - ANDRES TEISS
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No 'googlee' su nombre, querido lector, porque la red apenas atesora información de este héroe anónimo. Europa desconocía la existencia de Abraham Stiller hasta que su pariente lejano, Rony Smolary, publicó en 2003 la historia novelada de su lucha en pos de los ... judíos en aquella Finlandia a caballo entre los Aliados y el Tercer Reich. Y aún hoy, dos décadas después, su batalla política contra las deportaciones supone un colosal interrogante fuera de las fronteras finesas. Por eso la última película del director local Klaus Härö –'Nunca más'– supone un hito: porque lleva a la gran pantalla, a partir de este viernes, la vida y los desvelos del que fue uno de los mayores defensores de los ideales humanitarios durante la Segunda Guerra Mundial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app