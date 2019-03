El «héroe» que originó el Día del Padre: un soldado viudo que crió a seis hijos En 1909, la hija de un veterano de la guerra civil estadounidense se propuso homenajear a su progenitor. Sonora Smart Dodd logró empezar así una tradición que, a día de hoy, se replica en todo el mundo

ABCHistoria @abc_historia Madrid Actualizado: 15/03/2019 01:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La curiosa razón por la que se celebra el Día del Padre en España

Este 19 de marzo se celebra el Día del Padre, festividad instaurada en España gracias a los desvelos de la madrileña Manuela Vicente Ferrero allá por los años 50. La desgracia es que caerá en martes, por lo que será necesario esperar hasta la tarde para disfrutar de una celebración que la tradición católica asocia a San José, progenitor de Jesús. No obstante, poco tiene que ver el verdadero origen de esta joven conmemoración con el santoral.

¿De dónde viene, pues, el Día del Padre? Hallar su alumbramiento requiere remontarse en el calendario hasta los comienzos del siglo XX. Por entonces los recién creados EEUU acababan de estremecerse con un enfrentamiento fraternal entre los estados de la Confederación y los de la Unión. Aquella guerra civil, finalizada en 1865, había dejado miles de damnificados y no menos veteranos. Y entre ellos se hallaba el hombre gracias al que arribaría esta festividad: William Jackson Smart.

Cabe destacar que, como suele pasar en este amplio mundo que es la historia, existen diversas teorías sobre el nombre de este combatiente. Así pues, algunos autores como el sociólogo Ralph LaRossa (autor de « The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History») afirman que era William; mientras que otros le denominan Henry.

Regreso a casa

Más allá del nombre, lo cierto es que el regreso a su pequeña granja de Washington no trajo demasiadas alegrías a Smart. Ni mucho menos. Y es que, pronto se vio sacudido por la pobreza y por la responsabilidad de dar alimento a sus seis hijos. Todo ello, en solitario, pues su esposa había fallecido durante el último parto. Así lo afirma el propio LaRossa en su obra, donde también especifica que, a pesar de que aquellos años fueron muy duros para el excombatiente, logró superar la prueba a base de esfuerzo.

En memoria de «su cariño y su devoción» (tal y como desvela el sociólogo en su obra), una de sus hijas, Sonora Smart Dodd, quiso rendirle un sincero homenaje. ¿Qué podía hacer? Por entonces, Ann Jarvis ya había logrado instaurar el Día de la Madre en recuerdo de su progenitora, así que la nuestra protagonista decidió inspirarse en aquella idea y empezó a organizar la celebración del primer Día del Padre.

Su idea, en principio, era que el Día del Padre se celebrara a principios del verano y que coincidiera con el cumpleaños de Smart. Sin embargo, los preparativos se aplazaron por diferentes motivos y la fiesta se terminó llevando a cabo el 19 de junio de 1910. Aquella primera fiesta fue minoritaria, pero no pasaron muchos años hasta que se generalizó en todos los Estados Unidos.

Generalización

Poco a poco, el Día del Padre extendió sus tentáculos a lo largo y ancho de todas las regiones de Estados Unidos. Quizá por ello, el presidente Calvin Coolidge apoyó su institucionalización en 1924. Menos de medio siglo después, allá por 1966, Lyndon Johnson hizo lo propio, aunque determinó que la festividad se celebraría el tercer domingo de cada mes. Para terminar, el controvertido Richard Nixon lo hizo permanente en 1972.

Así nació, según desvela la historiadora Leslie Cruz Rodríguez en « The USA: Understanding Traditions and Culture», el Día del Padre tal y como lo conocemos en la actualidad. Una festividad, por cierto, que se celebra en tantos días como regiones existen. «En algunos países de Latinoamérica se celebra el Día del Padre en diferentes fechas. Por ejemplo, en México se celebra el 20 de junio, en Costa Rica el 21, etc», añade la experta en su obra.

Ejemplo de ello es España, donde el Día del Padre se festeja el 19 de marzo. Fecha que también usan Portugal, Italia, Honduras, Guinea Ecuatoria o Bolivia. En Rusia, por ejemplo, se ha trasladado hasta el 23 de febrero y es conocida como «Día de los Defensores de la Patria». Por su parte, en otras regiones como Australia y Nueva Zelanda se apuesta por el primer domingo de septiembre.