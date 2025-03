Huevo cocido con yema gris, ¿es peligroso de comer?

¿Has visto alguna vez un huevo cocido con la yema gris? Si te gusta este alimento, seguro que lo consumes con asiduidad. Lo puedes emplear en múltiples recetas. Pero, ¿es peligroso comer huevo duro con la yema gris?

Antes de responder a la pregunta en cuestión, debes saber por qué se oscurece la yema de huevo cocido . Lo habitual es que el huevo duro tenga la clara blanca y la yema amarilla. Sin embargo, en algunas ocasiones, después de cocer y pelar un huevo duro , nos damos cuenta de que la yema se ha puesto más oscura, de un tono grisáceo.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué cambia de color la yema de huevo cocido?

El tiempo de cocción, clave de la yema de huevo gris

Cocer huevos parece una tarea sencilla. Sólo hay que meterlos en una olla con agua y ponerlos al fuego. Pero es muy importante respetar los tiempos de cocción . Si te pasas, el resultado puede que no sea el deseado.

Es cierto que el tiempo de cocción del huevo dependerá de los gustos de cada comensal. Pero hay una tabla básica que debes respetar si quieres que tus huevos cocidos queden perfectos:

Para hacer un huevo duro tradicional, la cocción debe ir de los 8 a los 10 minutos . Para hacer un huevo mollet , tienes que cocer el huevo entre 4 y 5 minutos . En cambio, para hacer un huevo pasado por agua , la cocción no debe superar los 3 o 4 minutos . Siempre contando a partir de que el agua empiece a hervir.

Cuece los huevos sólo el tiempo justo GURMÉ

En el caso de que vayas a hacer huevos duros y los cuezas más tiempo del recomendado, el resultado será que la yema se pone de color gris . Así lo explica en sus redes sociales Miguel A. Lurueña , doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos:

“Si cocemos los huevos durante demasiado tiempo (más de 15 minutos), la clara libera sulfuro de hidrógeno. Al reaccionar con el hierro de la yema se forma sulfuro ferroso, que le da color gris verdoso y olor desagradable ”. Además, el experto señala que esto pasa, sobre todo, “en huevos poco frescos”.

Así que, ya sabes, si quieres evitar comer huevo cocido con yema gris, no lo cuezas demasiado y usa huevos frescos .

Pero, más allá del aspecto, ¿qué pasa si comemos este alimento en este estado?

¿Es peligroso comer huevo cocido con yema gris?

Una vez asumido el color poco deseable, comer huevos cocidos con yema gris no es peligroso . Así que, si se te ha ido el santo al cielo y has cocido tus huevos más tiempo de la cuenta, ¡no los tires! Aunque al abrirlos descubras que la yema está gris, no pasa nada. No estarás poniendo en riesgo tu salud ni la de tus comensales.

Eso sí, el sulfuro ferroso que le da a la yema de huevo ese color grisáceo, también le aporta un ligero cambio de sabor y textura . La yema se volverá un poco más terrosa, pero sólo eso.