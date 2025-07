Joseba Arguiñano por fin cuenta cómo pelar el fuet: «Hay que empaparlo de agua»

Pelar el fuet: ese gesto tan simple… que tantas veces acaba en desastre. ¿Quién no ha intentado quitarle la piel y ha terminado arrancándola a tirones, dejando el embutido medio destrozado? La tripa se rompe, se queda pegada, y lo que debería ser un momento de puro disfrute se convierte en una lucha innecesaria con un cuchillo. Hasta ahora.

El cocinero Joseba Arguiñano —hijo del televisivo Karlos Arguiñano y rostro habitual en redes sociales— ha compartido en su cuenta de TikTok un truco casero infalible para pelar el fuet de forma rápida y sin frustración. Lo mejor: no necesitas más que agua y un poco de papel de horno.

El truco: empaparlo y envolverlo en papel de horno

En el vídeo, Joseba muestra cómo lo primero que hace es un corte con el cuchillo a lo largo de toda la piel del fuet. Así luego será más fácil retirarla.

Luego, envuelve el fuet en papel de horno y lo moja con agua, dejándolo así empapado unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, saca el fuet del papel de horno y comienza a retirar la piel, que sale fácilmente. Sin tirar, sin desgarrar y sin perder nada de embutido por el camino.

Este pequeño gesto consigue que la piel —normalmente reseca o adherida por el propio proceso de curación— se ablande gracias a la humedad. El fuet no se moja directamente, por lo que su textura y sabor no se alteran. Y como el papel de horno es resistente y no se rompe al manipularlo, el truco es tan limpio como efectivo.

¿Por qué quitarle la piel al fuet?

Aunque la piel del fuet suele ser comestible, no siempre resulta agradable. Algunas tripas son naturales, otras artificiales, y muchas veces el embutido se cubre con harina o moho comestible que puede dar sabores o texturas no deseadas. En este sentido, retirar la piel mejora la experiencia, sobre todo si se va a presentar el fuet en una tabla de embutidos o se va a utilizar en recetas.

@josebaarguinano Me flipa este truco: es sencillo, rápido y súper útil. Perfecto para disfrutar del fuet sin complicaciones. 🤤🔪 Te enseño cómo le quito yo la piel paso a paso con agua, papel y un cuchillo. ¡Toma nota! ♬ original sound - Joseba Arguiñano

Eso sí, sin un buen truco, quitarla puede convertirse en una odisea. Por eso este gesto de Joseba Arguiñano ha sido tan celebrado: porque soluciona un problema habitual de forma simple, sin complicaciones y al alcance de cualquiera.

Un consejo útil para el día a día

La cocina casera está llena de pequeños gestos que marcan la diferencia, y este es uno de ellos. Joseba, con su estilo cercano y práctico, ha vuelto a demostrar que no hace falta complicarse para mejorar nuestras comidas del día a día. Su truco, además, es ideal para quienes compran fuet en piezas enteras, lo cortan para aperitivos, bocadillos o meriendas y quieren presentarlo limpio y perfecto. Y este truco es válido ¡para otros embutidos!

Así que ya sabes: la próxima vez que tengas un fuet o cualquier otro embutido en casa y no sepas cómo pelarlo sin destrozarlo, recuerda este truco. Solo necesitas papel de horno, agua y 10 minutos de tu tiempo. Tu tabla de embutidos —y tus dedos— lo agradecerán.

No es la primera vez que Joseba o su padre, Karlos Arguiñano, nos deleitan con sus trucos culinarios. También nos han enseñado a pelar pimientos o aguacates, entre otros muchos consejos.