Patatas rellenas de sobra de verduras y carne picada

Perfectas para el día a día, son una opción práctica, económica y deliciosa que gusta a todos

Patatas rellenas de sobra de verduras y carne picada gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Una receta ideal para aprovechar sobras y convertirlas en un plato lleno de sabor y muy completo. Las patatas funcionan como pequeñas bases que se rellenan de verduras, carne y todo lo que tengas a mano, logrando un resultado jugoso y reconfortante. Perfectas para el ... día a día, son una opción práctica, económica y deliciosa que gusta a todos.

