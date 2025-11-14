recetas brillantes
Patatas rellenas de sobra de verduras y carne picada
Perfectas para el día a día, son una opción práctica, económica y deliciosa que gusta a todos
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Una receta ideal para aprovechar sobras y convertirlas en un plato lleno de sabor y muy completo. Las patatas funcionan como pequeñas bases que se rellenan de verduras, carne y todo lo que tengas a mano, logrando un resultado jugoso y reconfortante. Perfectas para el ... día a día, son una opción práctica, económica y deliciosa que gusta a todos.
Consejo para esta receta
En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla (si la usas) unos 3 minutos. Añade las demás verduras troceadas (calabaza, calabacín, pimiento...) y cocina unos 5-7 minutos, hasta que estén blandas.
Ingredientes
- patatas medianas 4
- carne picada (de ternera, cerdo o mezcla) 300 gr
- taza de verduras sobrantes picadas (por ejemplo: calabaza, calabacín, cebolla, pimiento...) 1
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
- cucharadas de salsa de tomate 2
- Queso rallado para gratinar o cubrir al gusto
- Perejil o cebollino picado para decorar al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Lava bien las patatas. Colócalas en un plato apto para microondas.
-
2
Tápalas con papel film o una tapa de silicona y cocina durante 10-12 minutos.
-
3
(El tiempo puede variar según el tamaño y el microondas: deben quedar tiernas al pincharlas con un cuchillo).
-
4
Déjalas enfriar un poco para poder manipularlas.
-
5
En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla (si la usas) unos 3 minutos.
-
6
Añade las demás verduras troceadas (calabaza, calabacín, pimiento...) y cocina unos 5-7 minutos, hasta que estén blandas.
-
7
Incorpora la carne picada, salpica con sal, pimienta y las especias que prefieras.
-
8
Cocina todo junto 8-10 minutos.
-
9
Añade el tomate y mezcla.
-
10
Corta las patatas por la mitad (a lo largo) y con una cucharita, vacía parte del interior dejando un borde de 1 cm.
-
11
Machaca la pulpa de la patata y mézclala con el relleno de carne y verduras y rellena las patatas con esta mezcla.
-
12
Si quieres solo calentar: colócalas en un plato, tápalas y calienta 2-3 minutos al microondas antes de servir.
-
13
Si quieres gratinarlas: añade queso rallado encima y mételas al microondas con grill o al horno 3-5 minutos hasta que se dore.
