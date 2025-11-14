Patatas rellenas de sobra de verduras y carne picada

Una receta ideal para aprovechar sobras y convertirlas en un plato lleno de sabor y muy completo. Las patatas funcionan como pequeñas bases que se rellenan de verduras, carne y todo lo que tengas a mano, logrando un resultado jugoso y reconfortante. Perfectas para el ... día a día, son una opción práctica, económica y deliciosa que gusta a todos.

Consejo para esta receta

En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla (si la usas) unos 3 minutos. Añade las demás verduras troceadas (calabaza, calabacín, pimiento...) y cocina unos 5-7 minutos, hasta que estén blandas.

Ingredientes patatas medianas 4

4 carne picada (de ternera, cerdo o mezcla) 300 gr

300 gr taza de verduras sobrantes picadas (por ejemplo: calabaza, calabacín, cebolla, pimiento...) 1

1 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto cucharadas de salsa de tomate 2

2 Queso rallado para gratinar o cubrir al gusto

al gusto Perejil o cebollino picado para decorar al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Lava bien las patatas. Colócalas en un plato apto para microondas. 2 Tápalas con papel film o una tapa de silicona y cocina durante 10-12 minutos. 3 (El tiempo puede variar según el tamaño y el microondas: deben quedar tiernas al pincharlas con un cuchillo). 4 Déjalas enfriar un poco para poder manipularlas. 5 En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla (si la usas) unos 3 minutos. 6 Añade las demás verduras troceadas (calabaza, calabacín, pimiento...) y cocina unos 5-7 minutos, hasta que estén blandas. 7 Incorpora la carne picada, salpica con sal, pimienta y las especias que prefieras. 8 Cocina todo junto 8-10 minutos. 9 Añade el tomate y mezcla. 10 Corta las patatas por la mitad (a lo largo) y con una cucharita, vacía parte del interior dejando un borde de 1 cm. 11 Machaca la pulpa de la patata y mézclala con el relleno de carne y verduras y rellena las patatas con esta mezcla. 12 Si quieres solo calentar: colócalas en un plato, tápalas y calienta 2-3 minutos al microondas antes de servir. 13 Si quieres gratinarlas: añade queso rallado encima y mételas al microondas con grill o al horno 3-5 minutos hasta que se dore.

