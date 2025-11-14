Suscribete a
ABC Premium

recetas brillantes

Crema de espárragos trigueros con huevo duro y picatostes

Los picatostes le dan el toque crujiente que termina de redondear un plato sencillo, saludable y lleno de sabor

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 17 al 23 de noviembre)

Crema de espárragos trigueros con huevo duro y picatostes
Crema de espárragos trigueros con huevo duro y picatostes gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una crema suave y reconfortante que resalta el sabor delicado de los espárragos trigueros, perfecta para abrir cualquier comida o disfrutar de una cena ligera. El huevo duro aporta cremosidad y un extra de proteína que la hace más completa. Los picatostes le dan ... el toque crujiente que termina de redondear un plato sencillo, saludable y lleno de sabor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app