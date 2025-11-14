Crema de espárragos trigueros con huevo duro y picatostes

Una crema suave y reconfortante que resalta el sabor delicado de los espárragos trigueros, perfecta para abrir cualquier comida o disfrutar de una cena ligera. El huevo duro aporta cremosidad y un extra de proteína que la hace más completa. Los picatostes le dan ... el toque crujiente que termina de redondear un plato sencillo, saludable y lleno de sabor.

Consejo para esta receta

En una olla, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade el puerro y sofríelo 5 minutos hasta que esté tierno. Agrega los espárragos y la patata y sofríe 2-3 minutos más con una pizca de sal.

Ingredientes espárragos verdes frescos 500 gr

500 gr 1 puerro o 1 cebolla pequeña 1 de cada

1 de cada patata mediana 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto caldo de verduras (aprox.) 700 ml

700 ml Sal y pimienta al gusto

al gusto Un chorrito de bebida vegetal o leche evaporada para más cremosidad al gusto

al gusto huevos duros, picados 4

4 taza picatostes 1

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Lava los espárragos y corta la parte dura del tallo. 2 Corta los espárragos en trozos de unos 3 cm. 3 Pela y corta el puerro (o cebolla) y la patata en trozos pequeños 4 En una olla, calienta el aceite de oliva a fuego medio.Añade el puerro y sofríelo 5 minutos hasta que esté tierno. Agrega los espárragos y la patata y sofríe 2-3 minutos más con una pizca de sal. 5 Añade el caldo de verduras hasta cubrir los ingredientes. 6 Cocina a fuego medio unos 15-20 minutos, hasta que la patata y los espárragos estén blandos. 7 Retira la olla del fuego y tritura con batidora hasta obtener una crema fina. 8 Ajusta la textura: si está muy espesa, añade un poco más de caldo o agua caliente. Rectifica de sal y pimienta. 9 Aquí puedes añadir un chorrito de bebida vegetal o leche evaporada y mezclar bien. 10 Sirve la crema caliente en cuencos. Añade por encima huevo duro picado y picatostes y decora con un chorrito de aceite de oliva.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.