recetas brillantes
Crema de espárragos trigueros con huevo duro y picatostes
Los picatostes le dan el toque crujiente que termina de redondear un plato sencillo, saludable y lleno de sabor
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 17 al 23 de noviembre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Una crema suave y reconfortante que resalta el sabor delicado de los espárragos trigueros, perfecta para abrir cualquier comida o disfrutar de una cena ligera. El huevo duro aporta cremosidad y un extra de proteína que la hace más completa. Los picatostes le dan ... el toque crujiente que termina de redondear un plato sencillo, saludable y lleno de sabor.
Consejo para esta receta
En una olla, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade el puerro y sofríelo 5 minutos hasta que esté tierno. Agrega los espárragos y la patata y sofríe 2-3 minutos más con una pizca de sal.
Ingredientes
- espárragos verdes frescos 500 gr
- 1 puerro o 1 cebolla pequeña 1 de cada
- patata mediana 1
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- caldo de verduras (aprox.) 700 ml
- Sal y pimienta al gusto
- Un chorrito de bebida vegetal o leche evaporada para más cremosidad al gusto
- huevos duros, picados 4
- taza picatostes 1
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Lava los espárragos y corta la parte dura del tallo.
-
2
Corta los espárragos en trozos de unos 3 cm.
-
3
Pela y corta el puerro (o cebolla) y la patata en trozos pequeños
-
4
En una olla, calienta el aceite de oliva a fuego medio.Añade el puerro y sofríelo 5 minutos hasta que esté tierno. Agrega los espárragos y la patata y sofríe 2-3 minutos más con una pizca de sal.
-
5
Añade el caldo de verduras hasta cubrir los ingredientes.
-
6
Cocina a fuego medio unos 15-20 minutos, hasta que la patata y los espárragos estén blandos.
-
7
Retira la olla del fuego y tritura con batidora hasta obtener una crema fina.
-
8
Ajusta la textura: si está muy espesa, añade un poco más de caldo o agua caliente. Rectifica de sal y pimienta.
-
9
Aquí puedes añadir un chorrito de bebida vegetal o leche evaporada y mezclar bien.
-
10
Sirve la crema caliente en cuencos. Añade por encima huevo duro picado y picatostes y decora con un chorrito de aceite de oliva.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete