Chuletas de pavo con salteado de Cous Cous de Brillante y verduras

Cuando apetece comer rico y equilibrado sin pasarse horas en los fogones, esta combinación es una apuesta ganadora. Las chuletas de pavo se doran en un momento y se acompañan de un salteado lleno de color con verduras de temporada y Cous Cous Brillante, ... que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. El resultado es un plato completo, sabroso y lleno de texturas, perfecto para diario o para sorprender con una comida ligera y sabrosa. Una receta que demuestra que comer bien puede ser tan fácil como delicioso.

En una sartén grande o wok, calienta 2 cucharadas de AOVE y añade la cebolla y el ajo. Incorpora el resto de las verduras y saltea a fuego medio-alto hasta que estén tiernas pero aún crujientes. Sazona con sal y pimienta al gusto.

Ingredientes chuletas de pavo 4

4 Aceite de oliva virgen extra (AOVE) al gusto

al gusto Sal y pimienta negra recién molida al gusto

al gusto Verduras varias: calabacíni, zanahoria, cebolla, pimientos, ajos… al gusto

al gusto vasitos de Cous Cous Brillante 2

2 caldo de verduras 250 ml

250 ml Sal al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Calienta 2 vasitos de Cous Cous instantáneo Brillante 1 minuto en el microondas y suéltalo con un tenedor 2 Lava y corta el calabacín, la zanahoria, los pimientos y la cebolla en tiras finas o cubos pequeños 3 Pela y pica los dientes de ajo. 4 En una sartén grande o wok, calienta 2 cucharadas de AOVE y añade la cebolla y el ajo. 5 Incorpora el resto de las verduras y saltea a fuego medio-alto hasta que estén tiernas pero aún crujientes. Sazona con sal y pimienta al gusto. 6 En otra sartén, calienta AOVE y cocina las chuletas a fuego medio-alto. 7 Añade el cuscús al salteado de verduras y mezcla bien. 8 Coloca una porción de cuscús con verduras en el plato, añade la chuleta de pavo encima y decora con perejil fresco.

