Chuletas de pavo con salteado de Cous Cous de Brillante y verduras
Con los vasitos de Cous Cous de Brillante ahorrarás tiempo y obtendrás un plato de lo más delicioso
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Cuando apetece comer rico y equilibrado sin pasarse horas en los fogones, esta combinación es una apuesta ganadora. Las chuletas de pavo se doran en un momento y se acompañan de un salteado lleno de color con verduras de temporada y Cous Cous Brillante, ... que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. El resultado es un plato completo, sabroso y lleno de texturas, perfecto para diario o para sorprender con una comida ligera y sabrosa. Una receta que demuestra que comer bien puede ser tan fácil como delicioso.
Consejo para esta receta
En una sartén grande o wok, calienta 2 cucharadas de AOVE y añade la cebolla y el ajo. Incorpora el resto de las verduras y saltea a fuego medio-alto hasta que estén tiernas pero aún crujientes. Sazona con sal y pimienta al gusto.
Ingredientes
- chuletas de pavo 4
- Aceite de oliva virgen extra (AOVE) al gusto
- Sal y pimienta negra recién molida al gusto
- Verduras varias: calabacíni, zanahoria, cebolla, pimientos, ajos… al gusto
- vasitos de Cous Cous Brillante 2
- caldo de verduras 250 ml
- Sal al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Calienta 2 vasitos de Cous Cous instantáneo Brillante 1 minuto en el microondas y suéltalo con un tenedor
-
2
Lava y corta el calabacín, la zanahoria, los pimientos y la cebolla en tiras finas o cubos pequeños
-
3
Pela y pica los dientes de ajo.
-
4
En una sartén grande o wok, calienta 2 cucharadas de AOVE y añade la cebolla y el ajo.
-
5
Incorpora el resto de las verduras y saltea a fuego medio-alto hasta que estén tiernas pero aún crujientes. Sazona con sal y pimienta al gusto.
-
6
En otra sartén, calienta AOVE y cocina las chuletas a fuego medio-alto.
-
7
Añade el cuscús al salteado de verduras y mezcla bien.
-
8
Coloca una porción de cuscús con verduras en el plato, añade la chuleta de pavo encima y decora con perejil fresco.
