recetas brillantes

Chuletas de pavo con salteado de Cous Cous de Brillante y verduras

Con los vasitos de Cous Cous de Brillante ahorrarás tiempo y obtendrás un plato de lo más delicioso

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 3 al 9 de noviembre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Sevilla

Cuando apetece comer rico y equilibrado sin pasarse horas en los fogones, esta combinación es una apuesta ganadora. Las chuletas de pavo se doran en un momento y se acompañan de un salteado lleno de color con verduras de temporada y Cous Cous Brillante, ... que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. El resultado es un plato completo, sabroso y lleno de texturas, perfecto para diario o para sorprender con una comida ligera y sabrosa. Una receta que demuestra que comer bien puede ser tan fácil como delicioso.

