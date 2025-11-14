Receta baratísima y muy fácil de hacer: puré de calabaza con especias

Cuando el cuerpo empieza a pedir platos templados, el puré de calabaza se convierte en un comodín perfecto. No solo es sencillo y económico de preparar, sino que además es una forma estupenda de aprovechar la calabaza de temporada. Con muy pocos ingredientes y un ... toque de especias, se transforma en una crema suave, aromática y perfecta para cualquier comida ligera o cena rápida.

Este puré no solo es reconfortante: también es una opción muy saludable. Al no llevar nata ni productos ultraprocesados, y ser rico en fibra, resulta ideal para cuidar la digestión. Además, es tan versátil que puedes adaptarlo al gusto de toda la familia, incluyendo a los más pequeños.

Y lo mejor: lo preparamos con un ingrediente cien por cien de temporada. No olvides que la calabaza es un ingredientes versátil que podemos emplear para preparar platos dulces y salados, como el que hoy te mostramos.

Así lo cocinamos

Ingredientes Calabaza 500 g

500 g Zanahoria 1

1 Patata 1

1 Ajo 1 diente

1 diente Cúrcuma 1 cdta.

1 cdta. Comino molido ½ cdta.

½ cdta. Jengibre en polvo 1 pizca

1 pizca Sal Al gusto

Al gusto Pimienta Al gusto

Al gusto Aceite de oliva virgen extra 2 cdas.

2 cdas. Agua o caldo de verdura Suficiente para cubrir

Comienza pelando la calabaza y cortándola en cubitos. Luego ponla junto con el resto de ingredientes —excepto el aceite— en una cazuela y cúbrelos con agua o caldo de verduras. Pon a fuego medio-fuerte.

Lleva a ebullición y cocina a fuego medio durante unos 20-25 minutos, hasta que la calabaza, la zanahoria y la patata estén bien tiernas. Añade el aceite y tritura todo hasta conseguir una textura cremosa. Ajusta de sal y especias al gusto.

Trucos y consejos

Si te gusta más cremoso, puedes añadir un chorrito de bebida vegetal o leche al final.

¿Te ha quedado muy espeso? Añade un poco más de caldo o agua hasta lograr la textura deseada.

Para darle un extra de sabor, prueba a tostar ligeramente las especias antes de añadirlas a la olla.

Puedes congelarlo en porciones individuales y tener siempre a mano un plato saludable para cualquier noche.

Decoración opcional: un chorrito de aceite crudo, unas pipas de calabaza o un toque de yogur natural hacen que quede de restaurante.

Información nutricional

Este puré de calabaza destaca por ser bajo en calorías y grasas, ideal para quienes buscan una cena ligera pero nutritiva. La calabaza aporta una gran cantidad de betacarotenos (precursor de la vitamina A), esenciales para la salud visual, la piel y el sistema inmune.

También contiene vitamina C, potasio y fibra, que favorecen la digestión y ayudan a regular la presión arterial. La zanahoria y la patata complementan el plato con carbohidratos complejos y más fibra, mientras que las especias como la cúrcuma y el comino aportan propiedades antiinflamatorias y digestivas. Gracias al aceite de oliva virgen extra, se incorporan grasas saludables que mejoran la absorción de los antioxidantes. Es un plato saciante, saludable y perfecto para incluir en dietas equilibradas.