Mezzelune con cherry paso a paso

Los mezzelune de Garofalo son una pasta fresca de alta calidad, elaborada según la tradición italiana, con un relleno cremoso y una textura delicada que mantiene su consistencia tras la cocción. En esta receta se acompañan con una salsa ligera de tomates cherry, aceite de ... oliva virgen extra y albahaca fresca, que potencia el sabor del relleno sin enmascararlo. Es un plato rápido de preparar, elegante y perfecto para una comida equilibrada con inspiración italiana.

Consejo para esta receta

Para elevar el plato y aportarle contraste de texturas, puede añadirse al emplatado un toque de nueces tostadas picadas y unas gotas de reducción de vinagre balsámico. Estos elementos realzan la cremosidad del relleno y equilibran la acidez natural del tomate.

Ingredientes Mezzelune Garofalo 1

1 tomates cherry 200 gr

200 gr diente de ajo 1

1 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 2

2 Unas hojas de albahaca fresca al gusto

al gusto Sal marina y pimienta al gusto

Paso a paso

1. En primer lugar, comienza lavando los tomates cherry y cortarlos por la mitad. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y añadir el diente de ajo laminado. Sofreír a fuego medio hasta que empiece a dorarse ligeramente.

2. Después, incorpora los tomates cherry a la sartén y cocinar durante 3-4 minutos, removiendo suavemente. Añadir sal, pimienta negra recién molida y las hojas de albahaca troceadas. Si se desea una salsa más fluida, se puede agregar una cucharada de agua o caldo vegetal.

3. En una olla con abundante agua salada hirviendo, cocinar los mezzelune según las indicaciones del fabricante (habitualmente entre 3 y 5 minutos). Una vez listos, escurrir con cuidado, reservando una pequeña cantidad del agua de cocción.

4. Para acabar, debes incorporar los mezzelune a la sartén con la salsa y mezclar con suavidad para que se impregnen del sabor sin romper la pasta. Añadir, si es necesario, una cucharada del agua de cocción para integrar mejor los ingredientes. Servir de inmediato con un hilo de aceite de oliva virgen extra y unas hojas de albahaca fresca.

Información nutricional

Cada ración de mezzelune con salsa de cherry aporta unas 550-580 kilocalorías, lo que la convierte en una opción completa y equilibrada para una comida principal. Contiene proteínas, aportadas por el relleno del mezzelune. Grasas derivadas principalmente del aceite de oliva virgen extra y del relleno lácteo de la pasta. Hidratos de carbono que aportan energía de liberación sostenida.

