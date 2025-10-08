Suscribete a
ABC Premium

Recetas con castañas: no todo es asar al fuego

Las castañas protagonizan platos muy diversos
Las castañas protagonizan platos muy diversos GURmÉ
  • Dificultad básica
Esperanza Fuentes

Esperanza Fuentes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las castañas son, junto con las calabazas, un clásico del otoño. Aunque son conocidas en su versión asadas en puestos callejeros, este fruto es mucho más. Destaca por su valor nutricional, su versatilidad en la cocina y su capacidad para brillar tanto en platos ... dulces como salados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app