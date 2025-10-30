7 «comidas baratas» de los años 70 que ahora se hacen pasar por comida de lujo

Hubo un tiempo en el que la buena comida no se medía por el precio del producto ni por la vajilla, sino por el cariño con el que se cocinaba. En los años 70, cuando los recetarios domésticos vivían entre guisos, frituras y platos de ... aprovechamiento, lo importante era llenar el estómago con sabor y gastar poco. Nadie imaginaba entonces que muchas de esas «comidas baratas» acabarían convertidas en los platos más codiciados de las cartas modernas.

Hoy los chefs reinterpretan esas recetas con productos premium, técnicas de vanguardia y una presentación que entra por los ojos antes que por el paladar. Lo que antes era un plato de domingo o de bar de barrio, ahora se sirve con pinzas y se marida con vinos de autor.

Y es que la gastronomía ha aprendido a mirar al pasado con respeto y a poner en valor lo más sencillo y tradicional.

Aquí te dejamos siete ejemplos de platos que nacieron humildes y hoy se codean con la alta cocina.

De comida rápida a plato de culto. La hamburguesa, que en los 70 se asociaba a cadenas de fast food y menús baratos, ha vivido su particular revolución. Hoy se elabora con carne de vaca madurada, pan brioche artesanal y quesos con denominación de origen. Los chefs juegan con salsas caseras, cocciones perfectas y combinaciones que rozan la perfección.

El bocadillo era el almuerzo de los obreros, la merienda de los niños y el recurso rápido de cualquier hogar. Ahora, los establecimientos gourmet lo han convertido en un formato de autor. Este bocadillo de solomillo ibérico con pimientos asados y queso Brie es el ejemplo perfecto: ingredientes de calidad, combinación de sabores y una ejecución cuidada que transforma lo cotidiano en exquisito. Porque el lujo también cabe entre dos panes.

Pocas cosas representan mejor la cocina de aprovechamiento que una croqueta. En los 70 se hacían con las sobras del cocido, del pollo o del pescado. Era una comida barata. Pero hoy, los rellenos de marisco o ibéricos las han colocado en la categoría de tapa de culto. Por ejemplo, estas croquetas de txangurro, con su sabor a mar y textura suave, son pura técnica. De las manos de la abuela a los fogones de un chef con estrella.

El pan con algo, tan básico como universal, ha encontrado su versión refinada en las tostas gourmet. Ésta, con salsa romesco (de origen humilde y campesino) y un delicado hígado de bacalao, combina tradición catalana y producto de lujo. Un bocado que respeta la esencia popular, pero con un acabado digno de restaurante gourmet gracias a las huevas de mújol.

Durante décadas, el bacalao fue el pescado de los pobres. En salazón, aguantaba semanas sin estropearse y se usaba en guisos y potajes de cuaresma. Hoy, sin embargo, es uno de los ingredientes estrella de la cocina española. Preparado al horno con almejas y gambas, este plato combina mar y tradición con una ejecución elegante. Un guiño al pasado que sabe a celebración.

El arroz era un básico de los hogares humildes: barato y versátil. Pero lo que antes se hacía con pollo o conejo, hoy se convierte en comida de lujo con bogavante y otras exquisiteces. El arroz meloso simboliza esa evolución: cocina de raíces, pero con ingredientes que transforman un plato sencillo en una experiencia gourmet.

Ningún postre representa mejor la cocina barata que la torrija. Nació como forma de aprovechar el pan duro, bañándolo en leche y huevo antes de freírlo. Hoy se presenta caramelizada, con helados artesanales y contrastes de temperatura que la convierten en un final de menú espectacular. La versión con helado de café aporta intensidad, aroma y un toque contemporáneo sin perder su alma casera.

