Más allá del postre: 19 recetas saladas con higos para sorprender en una cena de amigos

Cuando pensamos en higos, lo más habitual es imaginarlos en mermeladas, con yogur, en tartas rústicas o acompañando a un queso azul con un toque dulce. Pero este fruto ancestral —jugoso, carnoso y con un punto floral— tiene mucho más que ofrecer.

Los higos son un ingrediente de lujo en la cocina salada, capaces de aportar contraste, profundidad y textura a infinidad de platos. Y no hablamos sólo de ensaladas, que también, como en esta ensalada de higos y tomate; sino de un sinfín de aperitivos, primeros, segundos… y siempre sorprendiendo. Combinando con la carne, como con esta oreja de cerdo; con aves, como en las codornices con higos, e incluso con pescado, como en esta coca hojaldrada de atún.

En GURMÉ hemos reunido 19 recetas saladas con higos pensadas para dejar boquiabiertos a tus invitados en una cena especial, una comida improvisada o una celebración gourmet en casa. Encontrarás opciones para todos los gustos y estilos: desde las más rápidas hasta las más elaboradas, con carne, pescado, quesos, vegetales e incluso legumbres. Todas ellas tienen un denominador común: el higo como protagonista inesperado, elegante y sabroso.

Un producto de temporada lleno de posibilidades

Con su punto dulce y su textura suave, el higo es perfecto para crear juegos de contraste: casa de maravilla con quesos curados, embutidos ibéricos, vinagretas potentes, carnes al horno o pescados azules. Además, se puede cocinar al horno, saltear, caramelizar, marinar o incluso añadir en crudo con un toque de flor de sal. Es un ingrediente que transforma lo simple en sofisticado.

Su presencia en la cocina mediterránea es milenaria, pero en los últimos años ha vuelto con fuerza gracias a su versatilidad y a ese perfil gustativo que encaja con las nuevas formas de comer: menos azúcar, más sabor real, más combinación de matices.

Mucho más que sabor: nutrición en cada bocado

Además de su valor gastronómico, los higos también destacan por su perfil nutricional. Son ricos en fibra, antioxidantes y minerales como el potasio, el calcio y el magnesio. Su contenido en azúcares naturales es equilibrado y, en preparaciones saladas, funcionan como un potenciador del sabor sin necesidad de añadir edulcorantes artificiales ni salsas pesadas.

Frescos o secos, los higos aportan textura, color y valor nutritivo a cualquier receta. Por eso son cada vez más habituales en las cocinas de autor y en mesas caseras que buscan salirse del guion habitual.

Así que, si te apetece romper con los clásicos y dar un paso más en tu cocina, aquí tienes una selección de 19 recetas saladas con higos que te harán ver este fruto con otros ojos.

Ya sea en formato fresco —jugoso, fragante y delicado— o seco —más concentrado y con notas melosas—, el higo aporta una personalidad única a cualquier plato. Su capacidad para equilibrar sabores intensos, redondear marinados o elevar un plato sencillo con apenas unos cortes, lo convierte en ese ingrediente «secreto» que sorprende sin robar protagonismo. Si buscas una forma original de empezar una cena, dar un giro a tus platos principales o añadir un toque gourmet sin complicaciones, los higos son una apuesta segura. Y estas 19 recetas lo demuestran.