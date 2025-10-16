Suscribete a
ABC Premium

El fruto seco más rico en fibra que el pistacho y con más potasio que un plátano

La almendra, un tesoro nutricional que no puede faltar en tu despensa

Las almendras son uno de los frutos secos más beneficiosos para nuestro organismo
Las almendras son uno de los frutos secos más beneficiosos para nuestro organismo GURMÉ
Esperanza Fuentes

Esperanza Fuentes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crujientes, delicadas, versátiles… Las almendras llevan siglos formando parte de nuestra cocina, tanto en recetas dulces como saladas. Están en las salsas de muchos guisos tradicionales, en el fondo de sopas frías como el ajoblanco, en rellenos de empanadas y, por supuesto, en ... postres como el turrón, los mazapanes o la tarta de Santiago. Pero más allá de su sabor y su textura, las almendras esconden un perfil nutricional tan potente que merecen un hueco diario en nuestra dieta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app