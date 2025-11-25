Andalucía busca en la Gala de las Estrellas Michelin 2026 confirmar los rumores y crecer gastronómicamente

Todo está preparado en Málaga para conocer las nuevas Estrellas Michelin 2026. La capital de la Costa Sol acoge la gala de esta prestigiosa guía, la más reconocida a nivel mundial y la que marca la gastronomía internacionalmente. Desde las 18.30 horas, en ... el Espacio Sohrlin Andalucía, tendrá lugar el acto en el que se desvelarán los nuevos restaurantes premiados y también cuáles pierden esta distinción tan deseada en el sector de la restauración. La suerte está echada.

Durante meses, y sobre todo en las últimas semanas, los rumores, las filtraciones interesadas y los comentarios en torno a cuáles serán las nuevas Estrella Michelin no han cesado. Son muchos los empresarios y chefs que enfocan sus negocios buscando este reconocimiento de la Guía. Hacen inversiones muy altas y cambian conceptos en cocina y sala. Hoy conocerán si el esfuerzo ha merecido la pena.

Y ahí Andalucía quiere hacerse un hueco. Porque para una comunidad tan grande, con tanta población y en la que la hostelería tiene un peso tan importante resulta insuficiente el número de Estrellas Michelin que tiene actualmente: 27. Eso no quiere decir que la cocina andaluza no tenga nivel, claro que no, pero se quiere dar un paso más.

Por ejemplo, ¿llegará el tercer restaurante de Andalucía 'triestrellado'? Hasta el momento, sólo Noor, del chef Paco Morales en Córdoba, y Aponiente, de Ángel León en El Puerto de Santa María, cuentan con tres Estrellas Michelin, pero desde hace tiempo se espera que se sume a estos restaurantes el malagueño Skina, que cuenta con dos. En ello han trabajado tanto perfeccionando el concepto que ofrecen como cambiando de ubicación para tener un local más acorde a lo que se valora en la Guía. Más difícil parece tener este salto Bardal, aunque tampoco sería algo descabellado.

Siguiendo con Málaga, Palodú ya estuvo en las quinielas en la edición del año pasado y vuelve a estar en las de hoy. Su nombre no ha parado de sonar y, teniendo en cuenta que encima la gala es en la Costa del Sol, no habría que descartar que le llegara este reconocimiento.

En Cádiz no parece factible, o al menos pillaría por sorpresa, que alguno de los que tienen dos Estrellas (Alevante y Lú, Cocina y Alma) subiera a las tres, sobre todo porque ya el año pasado consiguieron la segunda, pero sí es posible que llegue la primera para algún restaurante (Juan Viú con Mare es el que tiene más opciones). Por lo pronto, es seguro que perderá una estrella tras el cierre Tohqa (no hay que descartar que alguno más pierda esta distinción).

¿Y en Sevilla qué pasará? Hasta el momento sólo cuenta con dos restaurantes con una Estrella Michelin, Abantal y Cañabota, y la realidad es que en el runrún no se escuchan nombres de la capital (quizás sí una sorpresa en la provincia). Aun así, la baza de Leartá es la que más adeptos suma en caso de que la tercera estrella llegara. Que hubiera movimientos en Huelva, Córdoba, Granada, Jaén y Almería sería una sorpresa agradable.

Pérdida de Estrellas Michelin en Andalucía

Más allá de que Tohqa pierda su distinción al haber cerrado, no hay que descartar la pérdida de Estrellas. No sólo en Andalucía, sino en toda España. Igual que hay rumores sobre las nuevas a sumar, con quinielas de todo tipo, existe el comentario de que la Guía Michelin podría ponerse más estricta y severa en el mantenimiento de estos galardones. Es decir, que esta edición podría retirar más estrellas de lo habitual. A partir de las 18.30 horas saldremos de dudas.