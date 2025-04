La vida privada de Fede Valverde: su historia de amor con Mina Bonino y sus hijos

Fede Valverde se ha convertido en una de las piezas clave del equipo de Ancelotti en el centro del campo. El futbolista es uno de los más generosos sobre el terreno de juego y prueba de ello son los esfuerzos que realiza sobre el césped.

Al margen de los terrenos de juego, el uruguayo ha manifestado en más de una ocasión el amor que siente por su familia, especialmente por su mujer Mina Bonino y sus hijos.

Quién es Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde

Mina Bonino es natural de Quilmes, una ciudad sobre la costa del Río de la Plata y ubicada al sudeste del área metropolitana de Buenos Aires. Tiene con el futbolista una historia de amor de película.

Ella es periodista y tiene 31 años, cinco más que su pareja. De hecho, la diferencia de edad fue una de las cosas que le hizo dudar de la relación. Ambos comenzaron a entablar una relación a través de redes sociales, aunque la argentina ya lo conocía cuando él jugó la final de la Libertadores que se disputó en Madrid. «Empezamos a hablar y de un día para otro me dijo '¿vienes a Madrid?'», explica. La respuesta fue que sí. En el avión hacia España, no obstante, volvieron las pensamientos negativos: «Yo a este 'pibe' no le conozco, ¿qué estoy haciendo?», explicó.

Incluso afirmó que nunca le había escuchado la voz y no sabía si podría tener «un pito terrible». Sin embargo, todos esos miedos se disiparon cuando se vieron: «Físicamente, lo primero que yo vi dije 'uff es realto'. No pensé que era tan alto y eso me gustó mucho. Y, después, que es super compañero. Nos llevamos muy bien y es muy buen pibe».

Dos hijos en común

Bonino ha explicado también que siempre ha valorado la sinceridad. Muchos fueron los que le dijeron que ir a Madrid a conocer a Valverde era una locura. Pero salió bien. De hecho, tras ese viaje volvió en otra ocasión. Finalmente, dejó atrás su carrera (es periodista deportiva y había trabajado en varios medios argentinos) para iniciar una nueva vida junto al futbolista.

La pareja oficializó su relación en 2019 y seis meses después, en febrero de 2020, dieron la bienvenida a su primer hijo, Benicio, «después de 14 horas de parto, con las tres últimas muy difíciles». En 2023 nació su segundo hijo, Bautista, en una gestación muy complicada para la periodista. «Era incompatible con la vida, nos preparamos durante un mes para lo peor. Después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: el bebé está bien», contó entonces.

La pareja muestra con total naturalidad su relación. En cada partido del Real Madrid es habitual ver comentarios de la periodista animando al equipo y a Valverde como una aficionada más.