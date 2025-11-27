Suscribete a
La suegra de Selena Gómez, víctima de un intento de robo en su casa en Los Ángeles

Dos desconocidos entraron en la residencia de Sandra Levin, quien permaneció encerrada hasta que huyeron. La policía investiga el suceso sin que se reporten heridos ni detenciones

REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

La madre de Benny Blanco, Sandra Levin, vivió una noche de pánico en su casa de Studio City, en Los Ángeles, después de que dos hombres enmascarados lograran entrar por la fuerza en la vivienda. El incidente, que tuvo lugar sobre las ... 21:30h en una tranquila calle de Shadyglade Avenue, ha activado la alerta en el vecindario y mantiene a la policía trabajando para identificar a los responsables.

