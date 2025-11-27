La suegra de Selena Gómez, víctima de un intento de robo en su casa en Los Ángeles

La madre de Benny Blanco, Sandra Levin, vivió una noche de pánico en su casa de Studio City, en Los Ángeles, después de que dos hombres enmascarados lograran entrar por la fuerza en la vivienda. El incidente, que tuvo lugar sobre las ... 21:30h en una tranquila calle de Shadyglade Avenue, ha activado la alerta en el vecindario y mantiene a la policía trabajando para identificar a los responsables.

Según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los intrusos vestían ropa oscura y llevaban mascarillas cuando forzaron una puerta corrediza de vidrio situada en el lateral de la casa. El estruendo del cristal romperse fue la señal que alertó a Levin, que en ese momento se encontraba sola. Su reacción fue inmediata: corrió escaleras arriba y se encerró en el baño de un dormitorio, donde permaneció mientras escuchaba los pasos de los sospechosos moviéndose por la planta superior.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres llegaron a abrir la puerta de una habitación cercana. Levin, en un intento por entender qué ocurría, entreabrió la del baño. En ese momento los intrusos la vieron y huyeron. La policía confirmó que no hubo heridos y que, por ahora, no se ha determinado si los asaltantes alcanzaron a llevarse algo. Tampoco está claro si iban armados.

Las imágenes captadas por 'KTLA5' mostraban a los agentes revisando la entrada destrozada, con fragmentos de vidrio cayendo mientras se inspeccionaba el marco. Fuentes policiales citadas por 'Page Six' apuntan a que, durante su huida, los sospechosos activaron el sistema de alarma de la vivienda, lo que permitió a los agentes llegar poco después aunque sin resultados por el momento. No se han realizado detenciones y la investigación continúa abierta.

REDES SOCIALES

La estrecha relación entre Benny Blanco y su madre

Fuera de los reflectores, el productor ha hablado en numerosas ocasiones de la relación cercana que mantiene con su madre. La ha descrito como su «mejor amiga» y ha contado que ambos conservan tradiciones semanales, como ir al mercado los domingos o cocinar juntos. Levin, amante de las flores, solía recibir cada año orquídeas de su hijo en el Día de la Madre, un gesto que él mismo ha recordado en entrevistas. También ha reconocido que fue ella quien, en su adolescencia, le ofrecía consejos sobre relaciones y lo animaba a explorar su sensibilidad artística.

Ni Sandra Levin ni Benny Blanco han hecho declaraciones tras lo ocurrido. Por ahora, los investigadores trabajan con varias hipótesis sobre el motivo del allanamiento mientras la policía continúa la búsqueda de los dos hombres que irrumpieron en la vivienda.