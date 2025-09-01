Así son todos los hijos de Bertín Osborne: de la trágica muerte del primero a su séptima paternidad a los 69 años

Bertín Osborne (70 años) es uno de los personajes más populares de la prensa del corazón en España. A pesar de darse a conocer por su faceta como cantante y haberse labrado también una carrera como presentador de televisión, lo que realmente le ha llevado a captar la atención del foco mediático ha sido su vida personal.

Sus relacionales sentimentales, hijos y numerosos escándalos han centrado durante años —y siguen haciéndolo a día de hoy— la atención de los medios, convirtiendo el lado más íntimo de Bertín en un tema recurrente de los programas de televisión y las revistas del corazón.

Bertín Osborne, en una foto de archivo de 2023 ABC

En este sentido, su faceta como padre ha sido una de las que ha generado mayor interés mediático. A lo largo de los años, el cantante y presentador ha formado una familia numerosa compuesta por un total de siete hijos. Sin embargo, la paternidad no solo ha supuesto un camino de alegrías para el presentador, sino también un trayecto lleno de desafíos.

Conocemos todo acerca de los hijos de Bertín Osborne, quien visita este lunes 'El Hormiguero' de Pablo Motos en el que es el arranque de curso del programa líder de audiencias en la televisión.

1- Cristian

Con apenas 21 años, Bertín Osborne contrajo matrimonio por primera vez con Sandra Domecq Williams,​ quien falleció a los 51 años víctima de un cáncer. «Era una mujer diez en todos los sentidos, un cañón», aseguró el cantante en 'Déjate querer' hace dos años.

Bertín tuvo junto a Sandra cuatro hijos. El primero de ellos fue Cristian, quien nació en 1977. Sin embargo, la pareja tuvo que hacer frente a un duro episodio apenas 20 días después de su nacimiento: el bebé falleció por una malformación en el hígado.

«Murió en mis brazos en La Paz de Madrid», contó Bertín en 'Viva la vida'. El fallecimiento de su primogénito supuso «un palo tremendo» y un «impacto tremendo» para la pareja. «Lo peor del mundo es perder a un hijo o a una hija», confesó hace años el artista en «Mi casa es la vuestra». Además, el cantante reconoció que solo ha acudido en una ocasión al cementerio a verle: «Me cuesta un trabajo enorme».

2- Alejandra

Un año después de esta tragedia, la pareja intentó rehacer su vida y Sandra se quedó embaraza de Alejandra (47 años). La primera hija de Bertín, que guarda un gran parecido físico a su padre, es «una loca maravillosa», según aseguró el cantante en una entrevista para 'El País'. Empresaria, se dedica a la decoración de interiores y al asesoramiento corporativo.

En 2004, Alejandra se casó con Joaquín Buendía, economista y experto en desarrollo de negocio, con quien tuvo tres hijos: Santiago (18 años) y los mellizos Fausto y Valentina (13 años). En 2017, la pareja decidió separarse. Pocos meses después, comenzó una relación con el ejecutivo de publicidad Fernando Carrascal, que acabó poco después.

3- Eugenia

Ocho años después del nacimiento de Alejandra, llegó Eugenia (39 años). Emprendedora e influencer, cuenta con más de 240.000 seguidores en Instagram y se trata de la hija más conocida de Bertín. «Es una sargento de la legión», la califica su padre.

Eugenia fue madre junto a Juan Melgarejo de Juan (13 años), Sandra (12 años) y Tristán (9 años). Pero también de Leticia, melliza de Sandra, que murió a la semana de nacer. «Separarme de ella ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado y seguramente me enfrente en la vida», confesó la hija de Bertín en 'Madres: desde el corazón', donde contó que ambas nacieron prematuras.

«Se aprende a vivir con ello, pero no se supera», aseguró Eugenia, que pudo sufrir en sus propias carnes lo que vivió su padre con su primer hijo. En 2021, la hija de Bertín se separó de su marido tras 14 años de relación y, en la actualidad, sale con Miguel Berreiro, asesor de la ONU y profesor universitario.

4- Claudia

Claudia (36 años) es la cuarta hija de Bertín y Sandra. «Es una mente extraordinaria, brillante, charlar con ella es muy interesante», dijo Bertín en la citada entrevista con 'El País'. Coach y autora del libro de autoayuda 'Lo mejor de ti', también se dedica al mundo de las redes sociales.

La joven se casó en 2021 con José Entrecanales, hijo del presidente de Acciona, y es madre de dos hijos: Micaela (3 años) y Violeta (1 año). «Es verdad eso que dicen que el amor no se divide sino que se multiplica. Qué viajazo este de la maternidad», señaló en una ocasión. Se da la circunstancia de que la nieta más pequeña de Bertín nació tan solo 22 días después que su último hijo.

5- Kike

Bertín contrajo matrimonio por segunda vez en el año 2006 con la modelo venezolana Fabiola Martínez (52 años). Con ella tuvo dos hijos. El primero, Kike (18 años), nació afectado por una grave lesión cerebral producto de una infección durante el embarazo provocada por la bacteria Listeria.

«Kike es un milagro», han manifestado sus padres en distintas ocasiones. «Cuando nació nos dijeron que iba a ser un vegetal, que iba a ser sordo, ciego, que no iba a ver ni oír ni hablar ni moverse ni andar…», aseguró el cantante a Toñi Moreno en 'Un año de tu vida' hace cinco años.

Esta experiencia de superación llevó a Bertín y a Fabiola a crear la Fundación Kike Osborne, bajo la que realizan una encomiable labor de ayuda a familias de personas con discapacidad. «Le gusta todo lo que me gusta a mí. El campo, los caballos, el fútbol, las motos…», contó recientemente a '¡Hola!' Bertín sobre su hijo, con motivo de su recién estrenada mayoría de edad.

6- Carlos

Casi dos años después del nacimiento de Kike, Bertín y Fabiola dieron la bienvenida a Carlos (16 años). La discapacidad de su hermano mayor le convirtieron, desde pequeño, en un niño muy maduro. «Tiene algo tan maravilloso como crecer normalizando la discapacidad», aseguró el cantante en una ocasión.

Aficionado a los 'music talents', tal y como desveló Fabiola en '¡Hola!', se encuentra en plena adolescencia: «Kike siempre intenta llamar su atención y él está en un punto que llega a casa, se encierra en su habitación y, bueno… ya no comparten tanto».

7- Arian David

La llegada de Arian David, el último hijo de Bertín, ha copado las portadas de la prensa del corazón en los dos últimos años. El niño nació el 31 de diciembre de 2023 fruto de su relación esporádica con Gabriela Guillén.

En un inicio, el cantante llegó a confesar su rechazo hacia su paternidad, que tenía que ejercer a la edad de 69 años. «He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré», aseguró el cantante a la revista '¡Hola!', donde llegó a expresar su intención de realizarse una prueba de paternidad.

El embarazo, y posterior nacimiento de David, dio pie a una guerra mediática entre Bertín y Gabriela. Especialmente por parte de ella, quien criticó el comportamiento del cantante en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación. Sin embargo, hace apenas unos días ambos sorprendieron al mostrar públicamente y por primera vez al niño en la revista '¡Hola!', lo que ha sido objeto de críticas.

«Yo nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda», aseguró Bertín en la entrevista, donde confesó que con la portada buscaban que «no sea como un niño escondido». «Y yo, encantado. El niño es una monada. Y cariñosísimo. Es un amor», aseguró.