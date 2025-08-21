Los entresijos de la exclusiva de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: fue ella quien no quiso posar junto al cantante

Horas después de que '¡Hola!' publicara la increíble exclusiva de Bertín Osborne y Ganriela Guillén presentando por primera vez al pequeño Arian David, los ecos siguen siendo estruendosos. Las redes ardieron desde el primer minuto en una avalancha de críticas que obligaron al cantante a responder mientras ya comienzan a conocerse los entresijos del reportaje. Por ejemplo, que fue la paraguaya quien en ningún caso quiso posar junto al padre de la criatura.

Probablemente sea la exclusiva del año, principalmente por cómo ha sido y lo que ha generado. Después de ciertas 'dificultades' para reconocer a su hijo y diferentes vicisitudes legales, Bertín Osborne se presentó en '¡Hola!' con el niño en brazos por primera vez desde su nacimiento, hace 20 meses. «No quiero que sea un niño escondido», excusó el cantante.

La cosa es que desde el principio fue la propia revista la que quiso aclarar que a pesar de ser una sesión de fotos compartida, Bertín Osborne y Gabriela Guillén «no posaron juntos para evitar maltentendidos». Entonces no quedó muy claro cuáles eran esos posibles «malentendidos», aunque ahora comienzan a saberse más cosas de los entresijos del peculiar reportaje.

«Le veo ahí y se me cae la baba»

'TardeAR' pudo acceder a Gabriela Guillén y la madre de Arian David indicó que se siente «muy orgullosa» de que todo el mundo haya conocido a su hijo en la revista, admitiendo que su relación con el padre «va muy bien».

«Es un niño maravilloso. ¡Qué te voy a decir yo que es mi hijo! Yo estoy encantada de que alguna manera se le conozca. Para mí es un orgullo. Es mi hijo y yo le veo guapísimo... Le veo ahí y se me cae la baba», comentó. Y así se refirió a Bertín Osborne: «Tenemos una relación cordial, como debe ser de unos padres».

Leticia Requejo comentó que el 5 de agosto habló por última vez con Gabriela Guillén y le indicó que Bertín Osborne había cambiado de actitud en estas semanas de agosto con su hijo. «No hay ningún tipo de convenio regulador con Bertín, no hay ningún tipo de relación con él y Bertín no se ha preocupado en ningún momento con el niño ni ha generado ningún tipo de vínculo», ha contado la periodista sobre lo que le dijo Gabriela Guillén.

Por qué no posaron juntos

En el reportaje, la propia revista '¡Hola!' indicaba: «Esta estampa paterno-filial -y otras, como bañarse con su pequeño en la piscina, montarlo a caballo o pasar un fin de semana entero jugando con él- forman parte de su vida desde hace un año y medio. No sabemos si a diario, pero sí con cierta regularidad».

'TardeAR' indicó que el cantante habría sido muy bien asesorado por varias personas que le dieron la idea de hacer la exclusiva con su hijo. «Gabriela en un primer momento no iba a participar en el reportaje, pero el presentador le habría insistido. Finalmente, Gabriela habría aceptado pero con la condición de no posar los tres juntos, sino en páginas separadas», explicó el programa.

El recorrido del reportaje fue brutal desde el primer momento y las críticas a Bertín Osborne fueron ensordecedoras. «Una verdadera vergüenza por parte de los dos», se leía. «Después de renegar del niño, ahora le utiliza por dinero», añadían en otra parte. Y estas fueron las más suaves. No hace falta imaginar cómo fueron las más fuertes.

Bertín Osborne se defiende de las críticas

Tanto es el barullo que se ha armado que Bertín Osborne se ha visto obligado a emitir un comunicado para justificar su reportaje con el niño 20 meses después de su nacimiento y en medio de los rumores sobre sus presuntos problemas financieros. 'Hola' ha dicho textualmente que «el cantante ha accedido a hacer este posado de manera desinteresada: sin pedir dinero y sin cobrar absolutamente nada». Pero el periodista Kike Quintana asegura que la publicación ha pagado 65.000 euros.

«Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más», ha explicado Bertín Osborne.

El artista dice que el posado con su sexto hijo ha sido un gesto generoso y que no pretende «sacar rédito económico, sino dar normalidad a esta nueva etapa» de su vida. «Ni el niño está escondido ni la relación entre padre e hijo es algo extraño ni hay problemas con Gabriela», ha advertido. Reconoce que nunca quiso ser padre de nuevo, pero que ya que lo ha sido, ayudará «a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda».