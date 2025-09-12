Justin Bieber da un paseo en calzoncillos montado en patinete... y lo sube a sus redes

No es ningún secreto que a Justin Bieber le gusta suscitar reacciones a sus controvertidos mensajes y fotos subidas a las redes, pero lo nuevo ha dejado realmente estupefactos a sus seguidores. Se ha dado un paseo subido a un patinete y se ha ido a dar un paseo al aire libre solo vestido con unos calzoncillos. El testimonio, en su cuenta oficial de Instagram.

Justin Bieber ha regresado. No solo a la música, donde ha protagonizado cuatro años de extraño silencio, sino también a la extravagancia. Ahora acaba de publicar un nuevo carrusel de fotos que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo. Y eso que la capacidad de sorpresa ya está muy alta entre sus seguidores. Su post no incluía descripción, pues la cosa era bastante explícita, pero en las imágenes sí mostraba una enorme sonrisa.

El cantante, de 31 años, compartió imágenes de sí mismo balanceándose en su Segway por terrenos complicados. Pero eso no fue lo que más llamó la atención. Lo más curioso era su atuendo –o su no atuendo, más bien-, pues apenas llevaba unos calzoncillos blancos como ropa durante su paseo.

Todo sonrisas

En su generosa galería de Instagram, compuesta por una decena de imágenes, se veía a Justin Bieber abriéndose paso a través de una zona boscosa en un día soleado mientras recorría sobre su patinete un camino pedregoso. El miércoles compartió otras publicaciones de sus aventuras al aire libre, incluyendo fotos de él sentado en una moto acuática.

También es cierto que no es la primera vez que Justin Bieber aparece en redes sociales en calzoncillos, pero nunca de esta manera. El lunes 8 de septiembre, el cantante compartió una foto grupal de él sentado en un patio al aire libre con otros tres hombres. Los cuatro aparecían sonrientes en la imagen, mientras uno tocaba la guitarra. Bieber llevaba calzoncillos blancos, un collar plateado y una media de compresión, y etiquetó a sus amigos en la publicación usando tres emojis de dos corazones rosas como pie de foto.

Un año desde el nacimiento de Jack Blues

El cantante tiene un hijo con su esposa, Hailey Bieber, quien celebró recientemente el primer cumpleaños de su pequeño con un homenaje el 22 de agosto. «Un año de ti, mi hermoso niño. Feliz primer cumpleaños, Jack Blues, eres la alegría personificada», escribió la modelo en una publicación de Instagram donde aparecían ella y su bebé. Justin y ella están casados desde septiembre de 2018.

Seis años después, en mayo de 2024, la pareja renovó sus votos matrimoniales durante una ceremonia en Hawái y reveló que esperaban su primer hijo juntos. Seis meses más tarde, en agosto de 2024, dieron la bienvenida a Jack Blues. Desde entonces, su pequeño ha aparecido en las redes sociales de ambos padres, mostrando a sus fans detalles de su vida familiar que Justin mezclaba con mensajes más escabrosos y crípticos que llenaban de preocupación a sus seguidores. Ahora ha mostrado que sale a pasear en calzoncillos.