Así ha sido el reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck tras su divorcio: risas, complicidad y ningún rastro de tensión

Jennifer Lopez (56 años) y Ben Affleck (53 años) han vuelto a posar juntos en una alfombra roja tras diez meses de su divorcio. La cantante y el actor se reencontraron en el estreno de 'El beso de la mujer araña', película que ella protagoniza y que ha sido producida por Ben. Durante la gala, la expareja compartió gestos de cariño y miradas cómplices que recordaron los viejos tiempos y emocionaron a sus seguidores.

El evento, celebrado en el Lincoln Center, suponía el primer acto público de ambos desde la disolución de su matriomonio, el pasado enero. Durante la presentación, Jennifer no dudó en dar una palabras de agradecimiento para Affleck por su implicación en el proyecto: «Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity», expresó visiblemente emocionada.

Por su parte, el productor no escatimó en elogios hacia su expareja y aseguró que Jlo obtuvo «el papel para el que nació». Ambos se mostraron muy relajados, cercanos y con una complicidad que sorprendió a los presentes. Incluso hubo risas, palabras al oído y hasta un abrazo que se viralizó rápidamente.

Este reencuentro tuvo un significado especial, puesto que durante el proceso de separación se habían dejado ver en contadas veces juntos, sobre todo en salidas familiares con sus hijos, esta es la primera vez que coincidían ante los medios desde su divorcio y, lejos de la tensión, mostraron una imagen de cordialidad y respeto.

Ben Affleck crashes Jennifer Lopez’s interview to ask for a picture at the New York premiere of “Kiss of the Spiderwoman”



🎥: @accesshollywood https://t.co/mKROXw6T9M pic.twitter.com/yLxxz0RPWf — Glock Topickz (@Glock_Topickz) October 7, 2025

Además de sus palabras en la alfombra roja, Lopez participó en el programa 'Today Show', donde también habló sobre la película y le dedicó unas palabras a su exmarido. «Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito», afirmó.

Si bien evitó ahondar en los detalles de su separación, se animó en dejar una reflexión cargada de serenidad: «Y sí, las cosas pasan, tienes que seguir adelante», expresó. Además, habló sobre el significado que tuvo participar de esta cinta su vida: «Hacer esta película fue un sueño hecho realidad y me ayudó a superar un momento difícil. El arte, a veces, te salva«, reconoció la artista.

GTRES

Su historia de amor

La historia de amor entre Ben y Jennifer ha sido una de las más mediáticas de Hollywood. Se conocieron en 2002 durante el rodaje de 'Gigli', se separaron en 2004 y retomaron su relación tras casi dos décadas separados. En 2022, se casaron en una íntima ceremonia en Las Vegas, seguida de otra en Georgia. Sin embargo, dos años después, en 2024, 'Bennifer' llegó a su fin. La intérprete de 'On the floor' solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Pese al fin de su matrimonio, nunca hubo enfrentamiento ni disputas públicas, como suele pasar en este tipo de rupturas. Ahora, su reencuentro en Nueva York deja en claro que, más allá del amor, ambos sienten un profundo respeto y admiración por el otro, algo que ha perdurado con el tiempo.

GTRES

Las imágenes de ambos riendo juntos, compartiendo confidencias y posando sin rastro de tensión son, quizá, el cierre perfecto a una historia que conquistó a millones de fans. Ya no son pareja, pero siguen siendo un equipo. Y esta vez, su unión no nace del amor romántico, sino de algo más sólido: la amistad y el cariño de dos personas que, después de todo, siguen celebrándose mutuamente.