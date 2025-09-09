Rupert Murdoch resuelve el juego de tronos de su sucesión: manda su hijo Lachlan a cambio de 3.300 millones de dólares

La cuestión no es si esto va a dar para una serie de varias temporadas, sino cuándo comenzará a rodarse. Porque aquí la vida real supera a la ficción. Un juego de tronos en su versión más actualizada. Rupert Murdoch, de 94 años, ha resuelto la guerra de su sucesión con un acuerdo sonado: manda su hijo Lachlan a cambio de pagar 3.300 millones de dólares a sus disidentes hijos más progresistas.

Han sido largos años de rivalidades, puñaladas, intrigas y tensiones nunca resueltas. Así hasta llegar al día de hoy, en el que el magnate Rupert Murdoch ha logrado cuadrar todas los círculos para resolver el espinoso tema de su sucesión. El resumen del acuerdo: deshace el trust anterior, paga 1.100 millones de dólares a tres de sus hijos como compensación por renunciar a sus derechos de voto y lo deja todo en manos de su vástago menor, Lachlan, el hombre que ostentará el control de su imperio mediático. Como el anciano quería, aunque soltando bastante más dinero del pretendido.

De esa forma, Rupert Murdoch se asegura la continuidad ideológica, su gran anhelo, lo que él considera su gran legado para la humanidad. Se trataba de proteger lo que denominaba como «la voz conservadora en el mundo angloparlante». Y ya puede respirar tranquilo.

Su hijo favorito

Lachan es su favorito. Es el más conservador de sus hijos, el más alineado con los partidos de derechas en tres continentes, el gran devoto de Donald Trump. Para gusto del actual presidente de Estados Unidos, el hijo preferido de Rupert Murdoch ya ejerce el control diario del grupo y la coordinación ideológica de cabeceras tan notables como 'The Wall Street Journal', 'The New York Post' o Fox TT en América. Y de 'The Sun' o 'The Times' en Reino Unido.

Las rivalidades internas, la aparición de la polarización y los celos de sangre llevaron a los dos Murdoch a dar un golpe sobre la mesa. Fue en el turbulento verano americano de 2024 cuando padre e hijo decidieron actuar ante el temor de que en un futuro cercano, el díscolo hijo mayor, de nombre James y bastante escorado al centro, pudiera buscar un acuerdo con sus hermanas (menos implicadas en la gestión y también menos conservadoras) para echar a un lado a Lachan y dar un giro ideológico profundo a la empresa.

El pacto

¿Y qué hicieron? Lo que se suele en estos casos: acudir al bufete de abogados más caro e influyente para intentar modificar en los tribunales los acuerdos iniciales. Y lo hicieron de la forma más agresiva posible, unilateralmente, para blandir el hacha de guerra hacia el cielo. Querían modificar de golpe los términos del trust intocable de la familia para privar de sus derechos consolidados a Prue, Liz y James. Pero la Corte lo impidió.

Los jueces no quisieron permitir un desenlace tan agresivo, pero tampoco pretendieron enquistar la guerra. Entonces, lo que sugirieron fue llegar a un acuerdo y forzó a todas las partes a sentarse en una mesa para negociar un acuerdo. Y hubo una fumata blanca valorada en 3.300 millones. El precio que han pagado para que el conglomerado Murdoch siga siendo la gran voz conservadora del planeta.

Según el comunicado emitido por la compañía, que incluye a Fox Corporation y News Corp, los tres hijos de centro recibirán esa compensación por todas sus acciones, hasta ahora bloqueadas en el fideicomiso familiar, lo que hubiera permitido derrocar a Lachlan si el padre hubiera fallecido antes de 2030. Ese fondo desaparece y se creará un nuevo válido hasta 2050… en el que no participará James.