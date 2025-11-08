Rosalía, sobre por qué no tiene entrenador personal: «No me gusta que me digan lo que tengo que hacer»

Rosalía vuelve a estar en boca de todos con el estreno de su esperado disco 'Lux', un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera y que ha dado mucho de qué hablar tanto por su propuesta musical como por las declaraciones de ... la artista en diferentes espacios sobre la inspiración y estilo del disco.

Antes de que el cuarto álbum de estudio de la artista catalana viera la luz este 7 de noviembre, las pistas que fue dejando hicieron que el misterio y la expectación aumentasen entre los fans.

Algo que siguió yendo a más al compartir la portada del disco, en el que aparece vestida de monja, y al publicar la primera canción conocida del proyecto, 'Berghain', en la cual se comprueba que lo nuevo de Rosalía es muy diferenciador y viene a romper con las últimas tendencias de la música mainstream.

Con el disco ya disponible para escuchar en todo el mundo, la figura de Rosalía vuelve a observarse con lupa: sus palabras, su ropa, su pelo, su apariencia y cualquier detalle de su vida en general son elemento de interés para sus fans y seguidores.

En lo referente a su físico, puede que muchos se pregunten cómo se mantiene en forma una estrella como ella y, aunque pueda parecer curioso, Rosalía ha afirmado que no tiene un entrenador personal. Fue en una conversación en un podcast estadounidense cuando la cantante catalana habló no solo de su proceso creativo, sino también de aspectos más personales, como su forma de cuidarse.

Rosalía desvela por qué no tiene entrenador personal

Durante la entrevista, un detalle como que el presentador ofreciese golosinas a la cantante fue lo que hizo que hablaran sobre el tema. «Lo siento, mis disculpas a tu entrenador», comentó el entrevistador al hablar del estilo de vida de Rosalía. Ella respondió con naturalidad: «No pasa nada. No tengo entrenador».

Así, la catalana explicó que sus entrenamientos son autodirigidos. «Entonces también elaboras tu propia rutina de gimnasio. Por iniciativa propia», le comentaba el entrevistador. Y ella confirmó entre risas: «Por iniciativa propia. Es que no me gusta tener un hombre ahí, gritándome», decía con soltura, recordando el carácter sincero y cercano que suele mostrar Rosalía.

Cuando el entrevistador le sugirió que también puede tener una entrenadora mujer, Rosalía matizó su postura: «Sí, pero no. No, un entrenador no. Preferiría una mujer, por supuesto, pero los entrenadores que tuve, por alguna razón, eran hombres», explica. Así lo recogían las redes de 'Big Radio':

Finalmente, la artista vuelve a dejar claro su pensamiento con una frase que parece haber llamado mucho la atención de sus seguidores: «Simplemente no me gustaba que me digan lo que tengo que hacer». Con esa idea, Rosalía reafirma una vez más la independencia y libertad que le caracteriza, algo que parece no solo afectar a su arte, si no también a su vida cotidiana.

Este es solo uno de los muchos detalles aún desconocidos que la músico ha dado sobre su vida más privada, algo a lo que no suele acostumbrar pero que tampoco parece tener reparo a mostrar si surge de manera natural y con respeto.

