Se retira la citación judicial de Taylor Swift en el juicio contra Blake Lively: los motivos

El enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni, está dando mucho que hablar. Todo comenzó cuando la actriz acusó al director de cine de acoso sexual y mala conducta durante la producción de 'It Ends With Us', por su parte él lo niega todo rotundamente y asegura que se está generando una campaña en su contra. Un enfrentamiento que acabó afectando a de manera colateral a Taylor Swift, antigua amiga de la actriz y ahora prudentemente distanciada.

Entonces, el cineasta citó a la cantante como testigo en lo que se vio como una maniobra publicitaria en su enfrentamiento contra la intérprete. «El Sr. Baldoni, el Sr. Sarowitz y su equipo siguen convirtiendo un caso de acoso sexual y represalias en un entretenimiento para la prensa sensacionalista, llegando incluso a sugerir la venta de entradas para un concierto para presenciar la declaración de la Sra. Lively, o incluso a citar a Taylor Swift, una mujer que ha dado voz a millones de personas en todo el mundo», declaró en aquel momento el representante de Blake Lively a través de un comunicado. «Los acusados continúan intimidando, acosando, avergonzando y atacando públicamente los derechos y la reputación de las mujeres. Incluso, el mes pasado, intentaron derogar para todos una poderosa ley de derechos de las víctimas de California, calificándola de 'inconstitucional'», añadió.

Defensa

«Taylor Swift jamás puso un pie en el set de esta película, no estuvo involucrada en ninguna decisión con respecto a su casting o creativa, no creó la partitura de la película, nunca vio una versión previa de la misma ni hizo ningún apunte sobre la película», declararon los representantes de la cantante al recibir dicha citación. «La conexión que Taylor tenía con esta película era permitir el uso de una canción, My Tears Ricochet. Dado que su participación fue la concesión de licencias de una canción para la película, algo que otros 19 artistas también hicieron, esta citación judicial está diseñada para utilizar el nombre de Taylor Swift y con ello atraer el interés público mediante la creación de clickbait por parte de los tabloides, en lugar de centrarse en los hechos del caso», sentenciaron.

Tras la polémica, los letrados del director de cine han decidido retirar la citación a la cantante. Tal y como ha adelantado este jueves 22 de mayo el medio estadounidense 'Deadline', una determinación tomada después de haber «obtenido los detalles que buscaban». Por su parte, el portavoz de la intérprete han confirmado esta información a la revista 'People' y han mostrado su entusiasmo ante dicha decisión. «Apoyamos los esfuerzos del equipo de Taylor para anular estas citaciones inapropiadas dirigidas a su abogado, y seguiremos defendiendo a cualquier tercero que sea injustamente acosado o amenazado en el proceso», ha comunicado. «El equipo de Baldoni y la productora de cine Wayfarer han intentado poner a Taylor Swift, una mujer que ha sido una inspiración para decenas de millones de personas en todo el mundo, en el centro de este caso desde el primer día» asegurando que «explotar la fama de Taylor Swift era el plan original y continúa hasta el día de hoy». «En algún momento se les acabarán las distracciones de las demandas reales de acoso sexual y represalias a las que se enfrentan», ha sentenciado.