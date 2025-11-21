Suscribete a
El rapero Pras, miembro de los Fugees, condenado a 14 años de prisión por financiar ilegalmente una campaña electoral de Obama

El artista neoyorquino ha sido declarado culpable de canalizar ilegalmente millones de dólares para la reelección del presidente en 2012, en un juicio que contó con el testimonio del actor Leonardo DiCaprio

Pras, antes de entrar al juzgado con su abogado
Nacho Serrano

El rapero Prakazrel 'Pras' Michel, integrante del grupo Fugees y ganador de un premio Grammy, ha sido condenado este pasado jueves a 14 años de prisión al ser declarado culpable de canalizar ilegalmente millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección ... del expresidente Barack Obama en 2012.

