El rapero Pras, miembro de los Fugees, condenado a 14 años de prisión por financiar ilegalmente una campaña electoral de Obama

El rapero Prakazrel 'Pras' Michel, integrante del grupo Fugees y ganador de un premio Grammy, ha sido condenado este pasado jueves a 14 años de prisión al ser declarado culpable de canalizar ilegalmente millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección ... del expresidente Barack Obama en 2012.

La investigación comenzó en 2019, cuando el gobierno federal acusó a Michel de cuatro delitos relacionados con la financiación ilícita de campañas. Dos años después el gobierno amplió la acusación incluyendo fraude bancario, ocultamiento de información relevante, manipulación de testigos, violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y trabajar como agente no registrado de la República Popular China.

En 2023, un jurado federal declaró culpable a Michel de diez cargos, entre ellos conspiración y actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. El juicio, celebrado en Washington D. C., contó con el testimonio de Leonardo DiCaprio y del ex fiscal general Jeff Sessions.

Noticia Relacionada Guerra civil en la canción protesta de EE.UU. Nacho Serrano La música cargada de ideología está proliferando al compás de la agudización de la división política, un fenómeno que podría llegar al paroxismo en la próxima Super Bowl

La relación del famoso actor con el caso se debe a que Michel supuestamente recibió más de 100 millones de dólares del multimillonario malasio Jho Low, con quien DiCaprio tiene conexiones al igual que otros nombres del mundo del espectáculo que han acudido a sus fiestas, como Alicia Keys, Paris Hilton o Britney Spears.

Low se convirtió en un colaborador habitual de la fundación benéfica de DiCaprio y, finalmente, financió el rodaje de la película 'El lobo de Wall Street'. DiCaprio afirmó que verificó minuciosamente la financiación y la legitimidad de Low antes de entablar una relación comercial. «Mi equipo y mi estudio me dieron el visto bueno», declaró. «Era un empresario legítimo que quería invertir en la película».

DiCaprio también recordó una conversación informal con Low en la que este le comentó su intención de hacer una importante donación a la campaña de reelección de Obama. «Era una suma considerable, del orden de 20 o 30 millones de dólares», testificó. «Le dije: «¡Vaya, eso es muchísimo dinero!»».

Según la acusación, Michel se convirtió en un transmisor del dinero de Low y de intentos de influir en el gobierno estadounidense. Y tal como ha quedado demostrado, entre junio y noviembre de 2012 Low ordenó la transferencia de más de 21,6 millones de dólares desde entidades extranjeras a las cuentas de Michel con el fin de financiar la campaña presidencial de 2012. Después Michel pagó a unos 20 testaferros y personas que actuaban como intermediarios para que realizaran las donaciones a su nombre y ocultaran el origen real del dinero.

En Estados Unidos es ilegal que los extranjeros donen a campañas electorales, así como que paguen a terceros para que realicen contribuciones de campaña. «Prakazrel Michel traicionó a su país por dinero. Canalizó millones de dólares en contribuciones extranjeras prohibidas a una elección presidencial estadounidense e intentó manipular a un presidente en funciones para que sirviera a un criminal extranjero y a una potencia extranjera», afirmó la acusación.

Los fiscales del Departamento de Justicia señalaron que las directrices federales para la imposición de penas recomendaban cadena perpetua para Michel, a quien acusaron de «traicionar a su país por dinero» y de «mentir descaradamente y sin cesar para llevar a cabo sus planes». Por ello pedían que su reflejase «la magnitud y gravedad de sus crímenes, su indiferencia ante los riesgos para su país y la magnitud de su codicia».

El abogado defensor Peter Zeidenberg había recomendado una pena de tres años de prisión y señaló que una cadena perpetua sería un castigo «absurdamente severo» para Michel, dado que suele reservarse para terroristas peligrosos y líderes de cárteles de la droga. Y ante la condena impuesta, ha afirmado que «es completamente desproporcionada respecto al delito», de forma que apelará.

Low, quien permanece prófugo y se declara inocente, cortejó a los ricos y famosos de Estados Unidos con dinero que supuestamente provenía del saqueo del fondo 1MDB, un escándalo político que estalló en 2015 cuando el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue acusado de canalizar casi 700 millones de dólares del 1Malaysia Development Berhad (1MDB), una empresa de desarrollo estratégico dirigida por el gobierno, a sus cuentas bancarias personales.

Tras la condena, el juicio tuvo un último giro bastante esperpéntico, cuando el rapero solicitó un nuevo juicio alegando que su abogado, David Kenner, había perjudicado su caso al utilizar inteligencia artificial para redactar los alegatos finales. El juez denegó la solicitud.

MÁS INFORMACIÓN Lauryn Hill confirma su regreso

Michel, originario de Brooklyn e hijo de padres haitianos que emigraron a Estados Unidos, fue miembro fundador de los Fugees junto con sus amigos de la infancia Lauryn Hill y Wyclef Jean. El grupo ganó dos premios Grammy durante su apogeo en la década de 1990 y vendió decenas de millones de discos.