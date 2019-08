Rosalía, en la «playlista» del verano de los Obama

Si hace unos días Barack Obama compartió en redes sociales la lista de libros con los que más ha disfrutado este verano, esta vez le ha tocado el turno a la música. El expresidente estadounidense, todo un melómano, ha publicado en su perfil oficial de Twitter las canciones que su esposa, Michelle, y él no han parado de escuchar en las últimas semanas y entre ellas figura una única artista española. ¿Lo adivinan?

Así es, nuestra ya universal Rosalía brilla con luz propia en la «playlist» veraniega de los Obama con el tema «Con altura», que lanzó a finales de marzo y en el que colabora con el reguetonero colombiano J Balvin y El Guincho, productor de su último disco.

«Con el verano a punto de terminar, he aquí una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando: algo nuevo, algo viejo, algo rápido, algo lento. Espero que lo disfrutes», ha escrito Obama en Twitter, donde cuenta con 108 millones de seguidores.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz