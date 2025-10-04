Paula Echevarría: «Me he propuesto no perderme nada de la vida de mis hijos»

A sus 48 años, Paula Echevarría (48 años) atraviesa un momento dulce tanto a nivel profesional como personal. Con la excusa de la presentación de la nueva gama de productos Pantene, hablamos con la actriz asturiana que lleva 19 años prestando su imagen -y sobre todo su pelo- a la marca: «Después de tantos años ofreciéndoles mi pelo para los spots, sesiones de fotos…siento que son un poco dueños de mi pelo» (ríe). Reconoce que hace cinco años, cuando decidió cortarse la melena por los hombros, les consultó antes: «Aprovechamos el momento e hicimos una grabación del cambio. Precisamente yo creo que ellos se fijaron en mí porque siempre tenía el pelo muy parecido, en un color muy natural, sin tintes extraños, sin cortes radicales o cosas rara», asegura Paula.

Con 3,7 millones de seguidores en Instagram puede presumir de haber sido una de las primeras influencers en nuestro país y seguir contando con el respaldo del público. «No he sido una actriz que me avergonzara de hacer publicidad cuando hace 20 años había pocos actores que lo hicieran, de hecho, estaba hasta mal visto y a día de hoy todo el mundo hace de todo. Creo que al final el tiempo en ese sentido me dio un poco la razón, creo que puedes ser actriz y hacer publicidad y defender lo que estás haciendo en cada momento como si fuera lo único que hicieras en la vida», confiesa. Tiene claros los motivos por los que ha conseguido atrapar al público: «Creo que el hecho de no sentirme culpable ni inferior nunca en ningún momento es lo que hace que la gente también se lo crea mucho».

La suya es una carrera bien gestionada más que un fenómeno de moda o un producto de las redes sociales. Hubo una época en la que todo lo que utilizaba Paula se agotaba al instante, como sucede con Kate Middleton o la Reina Letizia, aunque ella no tuvo esa sensación ni sintió presión por ello. «Si te digo la verdad, creo que la mejor manera de llevarlo es no ser muy consciente de ello. Si te refieres a esos años en los que estaba en todas partes, en las portadas de las revistas de moda, del corazón, en todos los programas, en series, anuncios… La verdad es que no tenía tiempo de ser consciente de que todo eso estaba pasando, pero siempre con los pies en la tierra. No ser consciente de todo ese revuelo que generas alrededor, también te hace seguir con tu vida de la manera más normal posible».

Reconoce que está en continuo movimiento porque sabe que su profesión es una carrera cíclica de cambios constantes: «La manera de hacer publicidad y la de hacer televisión ha cambiado en los últimos años y seguirá haciéndolo por eso hay que adaptarse de la mejor manera o al menos eso es lo que yo hago».

Reivindica su lado familiar y sus amistades de toda la vida, tanto las de Asturias como las de Madrid. «Ninguno pertenece a esta profesión y también me he mantenido muy al margen de la vida social que conlleva esta profesión. He ido a eventos, galas, pero no suelo prodigarme en los photocalls, es trabajo y punto. El ocio lo he buscado en mi familia y mi gente de toda la vida».

Lleva casi ocho años junto al ex futbolista Miguel Torres y padre de su segundo hijo Miki, de cuatro años. Junto a Daniella, la primogénita, de 17 años, fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamante forman un tándem perfecto que goza de estabilidad. Su divorcio del cantante fue una época un tanto convulsa mediáticamente hablando, salvo ese episodio, la actriz goza del cariño y el respeto de los medios: «Nunca he sido desagradable, salvo en momentos puntuales en los que recibí un poco acoso y derribo. Eran persecuciones muy desagradables, todos los días, a todas horas, en todas partes. Creo que eso acaba colmando la moral de cualquier persona, por lo demás, creo que siempre he tenido una muy buena relación con los medios. La prensa también ha cambiado, ya no es como era antes, ya no están en la puerta de casa... La publicidad, la televisión, la prensa del corazón, yo creo que todo ha mutado hacia otro sitio». ¿Y te gusta más ese sitio hacia el que ha mutado? «Bueno, yo ahora estoy muy tranquila, la verdad».

Paula Echevarría y Miguel Torres gtres

Está orgullosa de la participación de su marido Miguel en 'MasterChef Celebrity' que se emite actualmente en La 1. «Me lo comentó cuando le llamaron para hacerlo y le dije que por supuesto, que adelante, que al final es que a él le gusta mucho cocinar y siempre se ha encargado en casa. Puedes hacerte un curso de cocina o mirar un libro de recetas, pero o tiene mano o no la tienes y Miguel lo clava».

Como todos los padres, hacen malabarismos para conciliar la vida familiar con el trabajo: «Tu pareja tiene que estar al 50 por ciento contigo y si las agendas coinciden pues tiramos de algún abuelo que viene hacerse cargo. No es fácil, pero yo me he propuesto no perderme nada de la vida de mis hijos».

Paula se encuentra inmersa en la grabación de las semifinales de 'Got Talent' y en noviembre empezará el rodaje de una nueva serie que le coincidirá con el estreno de 'Arcadia', que protagoniza junto a William Levy. Adelanta que no veremos muchas escenas románticas entre ellos: «Es más una historia de una persona con una doble vida, un pasado oscuro y un presente con mucha luz y que se mezclan de repente los dos caminos y ahí hay un momento un poco crítico, pero no es una historia de amor». La actriz está ilusionada con estos proyectos y disfrutando mucho de su regreso a la factoría de ficción de Atresmedia.