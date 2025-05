El futuro de Paula Echevarría tras vender su firma de moda a un fondo de inversión

Ser una persona conocida no siempre es sinónimo de éxito. Y el éxito, a su vez, no siempre va de la mano de la fama. Ya es sabido por todos que esta fluctúa: quienes hoy protagonizan portadas, programas y redes sociales, mañana pueden pasar tan desapercibidos que nadie los reconozca por la calle. No es el caso de Paula Echevarría, ni mucho menos, pero lo cierto es que en los últimos años su vida se ha asentado. Por decisión propia, ha reducido su presencia como actriz y no ha protagonizado polémicas ni escándalos recientes.

Sin embargo, no ha dejado de trabajar. Su actividad en redes sociales y su labor como imagen de marca han continuado con fuerza. Su colaboración más destacada de los últimos años ha sido con Primark: dos veces al año lanza colecciones diseñadas por ella misma, y siempre con gran éxito. Paula ha declarado en varias ocasiones que la moda es una de sus pasiones. En 2018 lanzó su propia tienda online, Flamingo Space, con la que materializó esa afición.

Pero ahora ese proyecto llega a su fin. El negocio, no Paula —ella llevaba meses desvinculada—, ha sido vendido a un fondo de inversión, según publicó recientemente OkDiario. Aunque la noticia no se había hecho oficial, las pistas eran claras: no hubo nueva colección esta última temporada, los productos se rebajaron hasta un 50 %, y Paula dejó de mostrar prendas de la firma en sus redes. Lo más evidente: eliminó el enlace a la web de Flamingo Space de su biografía en Instagram.

Este proyecto nació en un momento muy diferente de su vida. En 2018, recién separada de David Bustamante y comenzando su relación con Miguel Torres, Paula vivía uno de sus picos de popularidad. Pero la vida se fue calmando: Miguel se mudó con ella a Madrid, en 2020 tuvieron un hijo y Paula decidió tomarse un respiro de la interpretación para centrarse en su maternidad y su negocio.

Y el negocio funcionó. En 2020 las ventas alcanzaron casi el medio millón de euros. En 2022, al cerrar las cuentas, se situaban en 373.000 euros. Cifras que evidencian que la venta no se ha debido a malos resultados. Simplemente, tanto Paula como su representante y amiga Ana Tenorio decidieron cerrar esta etapa para abrir otras nuevas. Por el momento no hay anuncios oficiales, pero es probable que la actriz tenga algún proyecto entre manos. Ella, de momento, no ha hecho declaraciones.

Mientras decide si se manifiesta, Paula sigue activa. Continúa trabajando con marcas como Pantene, con la que lleva más de diez años, y en televisión como jurado de Got Talent desde 2022. A finales de 2024 se anunció su regreso a la interpretación: protagoniza una nueva serie junto a William Levy, ya grabada este invierno en Tenerife, a la espera de emisión.

Además, cuenta con un sólido patrimonio inmobiliario. Posee dos propiedades: una casa en Cangas de Onís, su pueblo natal, donde suele pasar temporadas con su familia, y un moderno chalet modular en Madrid, construido tras su divorcio, que sigue siendo su residencia habitual.

Con estos pilares —imagen, televisión, patrimonio y una marca personal muy consolidada— Paula Echevarría puede respirar tranquila. Aunque los focos no siempre la iluminen con la misma intensidad, su presente es estable y su futuro, prometedor.