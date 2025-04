Jennifer Lopez desvela en un descuido el motivo de su negativa a deshacerse de la mansión que comparte con Ben Affleck

Puesta a la venta tras su separación por algo más de lo que costó, la mansión que Jennifer Lopez y Ben Affleck compraron en 2023 por 60,8 millones de dólares sigue creando diferencias en la expareja. La venta en pie de la vivienda impedía finalizar el acuerdo de divorcio al no poder dividirse todavía las ganancias a partes iguales, y como ningún comprador se ha mostrado interesado en adquirir la mansión, la urgencia por venderla para cerrar de una vez por todas el capítulo de su historia de amor crecía. Pero en los últimos días, 'TMZ' compartía que sería Affleck quien da su brazo a torcer en la venta y Lopez la que no está dispuesta a bajar la cifra que piden y que aleja a los compradores.

Supuestamente, quedarse a vivir dentro después de la separación no entraba en los planes de ambos, pues rehacían casi al mismo tiempo su vida por separado. El actor cerraba en julio la compra de un nuevo hogar en Sullivan Canyon y la artista comenzaba la búsqueda de una mansión a su gusto. Ahora, 'Daily Mail' ha desvelado a través de un descuido de Jennifer Lopez el motivo por el cual rechazaría la propuesta de su expareja por rebajar el dinero que piden por su mansión, pues seguiría residiendo en la misma.

Según reconocieron fuentes cercanas a 'TMZ', «Ben quiere deshacerse de él porque su divorcio terminó y quiere cortar todos los lazos. Quiere bajar el precio y venderlo» haciendo referencia así a que al actor no le importa el dinero que reciban al final tras la venta, algo que a Lopez le parecería más importante. «Jennifer cree que pueden conseguir más dinero por la casa, así que quiere mantener el precio actual. Pero el mercado inmobiliario no está a la altura y no se vende», apuntó 'Us Weekly'. Sin embargo, 'Daily Mail' ha encontrado una razón de peso por la que negarse.

En dos fotografías que Jennifer Lopez ha publicado recientemente, el medio ha encontrado similitudes con los espacios de la mansión a la venta, lo que desvelaría por error que sigue viviendo dentro a pesar de haber buscado otra residencia. El baño y la chimenea que se muestran en las fotografías serían los mismos que los de la casa de Bel-Air. «La señal de que todavía vive en la casa de Bel-Air eran las molduras blancas especiales y lujosas y los pisos de madera beige pálido que combinaban perfectamente con el antiguo nido de amor de los Bennifer», explica 'Daily Mail'.

Para los expertos, la salida a la que se enfrentan ambos. Tal y como han afirmado a 'TMZ' agentes inmobiliarios, «el precio pedido de 68 millones de dólares es demasiado alto y debe reducirse al menos un 15% si la pareja quiere deshacerse de su casa conyugal». Meses antes, la prensa también desvelaba que un problema legal del anterior propietario de la vivienda que había encontrado Jennifer para empezar una nueva etapa impedía finalizar su compra a un paso, justo cuando ella habría llegado a un acuerdo para hacerse con ella por mucho menos dinero del que pedían.