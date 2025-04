Los 18 años de la Infanta Sofía y el debut de Terelu Campos en el teatro: las revistas de la semana

1 Diez Minutos diez minutos Diez Minutos

Este miércoles 30 de abril, la revista 'Diez Minutos' dedica su portada semanal a Terelu Campos. La hija de la fallecida María Teresa Campos ha concedido una extensa entrevista en la que abre su corazón y habla de su debut con éxito en el teatro. La colaboradora de televisión también habló de la relación sentimental de su hija (Alejandra Rubio) con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, con el que ha tenido su primer hijo. Y comenta la relación que une a las dos consuegras. Además, la publicación lleva otros temas de actualidad como las personalidades que acudieron a la despedida del Papa Francisco y la escapada familiar de Irene Urdangarin con su novio Juan.

2 ¡Hola!

La revista del corazón por excelencia se centra, una semana más, en la muerte del Papa Francisco. En su portada de hoy muestra a los Reyes Felipe y Letizia, vestidos de luto riguroso, durante el funeral del Pontífice. Además, también publica las imágenes de la Infanta Sofía en su primer posado al cumplir la mayoría de edad. La hermana de la Princesa Leonor celebró sus 18 cumpleaños con una fiesta privada en Gales, donde está cursando sus estudios previos a la universidad.

3 Lecturas

En este último miércoles del mes de abril, la revista Lecturas, al igual que Diez Minutos, ha dedicado su número a Terelu Campos con motivo de su debut en el teatro. Y es que tras el éxito rotundo que ha protagonizado la hermana de Carmen Borrego en Valladolid, como protagonista en la obra de teatro 'Santa Lola', ha sido la propia colaboradora de televisión quien ha confirmado que volverá al teatro Zorilla de la ciudad vallisoletana el próximo 11 de mayo. Lecturas recoge las confesiones de Terelu en su camerino después de recibir el aplauso del entregado público que acudió a ver la obra. «No me lo esperaba y eso me dio un subidón brutal. No podía decepcionaros después de ese recibimiento», confesó. «He sentido una libertad que no había vivido nunca. Es como si me hubiera quitado una mochila de miedos. Ahora solo quiero seguir aprendiendo, disfrutarlo», añadió.

4 Semana

Al igual que sus compañeras, la revista 'Semana' ha aparecido esta mañana en los quioscos con el posado en solitario de la Infanta Sofía con motivo de su mayoría de edad. Como noticia adicional, la publicación informa sobre la nueva pareja sorpresa formada por Sebastián Yatra y la actriz Nona Sobo.