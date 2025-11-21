Miss Universo llega a su gala final ensombrecida un supuesto fraude, peleas con la dirección y una miss accidentada

La próxima Miss Universo se decide este viernes 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. La concursante española, Andrea Valero, luchará por el título aunque las polémicas han ensombrecido el certamen y le han quitado brillo a las 120 misses que se encuentran allí desde ... hace semanas.

Tras semanas de noticias que no juegan a favor del concurso, las últimas informaciones indican que Gabrielle Henry, Miss Jamaica, terminó en el hospital tras un accidente ocurrido en la pasarela este mismo miércoles. La modelo no vio que el escenario terminaba y se cayó al foso, llegando a hacerse daño puesto que se la tuvieron que llevar en camilla hasta el hospital Paolo Rangsit.

Según han confirmado desde la organización, «no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche». Aún está por ver si participará en la gran final.

🇯🇲 Miss Universe Jamaica 2025, Dr. Gabrielle Henry, suffered a serious fall off the stage during the preliminary evening gown competition in Thailand on November 18 after apparently stepping into a hole in the runway. She was carried off on a stretcher and taken to hospital for… pic.twitter.com/1dSIm3ujPh — World In Last 24hrs (@world24x7hr) November 19, 2025

Espantada de jueces

Pero incluso si llega a la gran final, los jueces que decidirán si puede ser o no la próxima Miss Universo no serán los mismos que estaban estipulados al comienzo del certamen. Porque en las últimas horas varios de los profesionales que se habían anunciado han decidido renunciar. El primero fue el exfutbolista y entrenador Claude Makélélé, que aseguró que lo hacía por «motivos personales inesperados» en un escueto comunicado.

Horas más tarde era el músico Omar Harfouch quien comunicaba en redes sociales que no participaría en el panel de jueces, y él no se guardaba nada: «Se ha conocido que un voto secreto e ilegítimo ha tenido lugar para determinar las 30 mejores concursantes antes de la llegada del jurado oficial».

El artista acusaba a la organización de «fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales», puesto que, según él, en ese nuevo panel secreto había «al menos una persona que tiene una relación romántica y personal con una concursante, lo que supone un claro y serio conflicto de intereses que puede calificar como confabulación y manipulación de una competición internacional».

Unas acusaciones que, desde la organización han desmentido, explicando que otro panel se ha establecido para ofrecer otro premio a las concursantes, uno a mejor proyecto social. Pero el problemas continúa, porque horas después del alegato de Harfouch, Camila de borbón-Dos Sicilias también se cayó del panel, aunque no se ha pronunciado oficialmente para explicar el motivo.

El enfrentamiento con la dirección

Todo parecía indicar ya hace algunas semanas que esta edición sería diferente. A principios de noviembre saltó el primero de los escándalos: uno de los organizadores acusó a Miss México de desobediencia por no querer compartir en sus redes sociales la publicidad de Tailandia que se había establecido. Fátima Bosch, la joven que ostenta el título mexicano, se defendió diciendo que representaba a su delegación y que la decisión no había sido suya, pero Nawat Itsaragrisil, CEO de Miss Grand International (que rivaliza con Miss Universo) y dueño de Miss Universo Tailandia, le mandó callar.

Nawat Itsaragrisil, director of the MGI pageant, faces criticism after publicly reprimanding and asking security to remove Miss Mexico from sash ceremony in Thailand.



Several delegate walked out in solidarity with Fátima Bosch. pic.twitter.com/XttGvHgoKZ — Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2025

Ante la incredulidad del resto de las misses y de la organización, llamó tonta a la mexicana y la amenazó con consecuencias para su concurso antes de intentar echarla de la competición. Pero el resto de concursantes apoyaron a su compañera, y el mundo se puso también de su parte. Nawat Itsaragrisil se vio obligado a pedir perdón y el CEO de Miss Universo, Raúl Rocha, aseguró que tomaba el control del concurso.

¿Podrá la final contentar a todos tras tanto problema?