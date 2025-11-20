Suscribete a
La hija de Encarnita Polo se despide en una carta abierta: «Su luz se quedará conmigo»

Raquel Waitzman ha asegurado que no concederá entrevistas y ha pedido respeto

El gran miedo de Karina tras la muerte de Encarnita Polo: «No podemos estar seguros ni siquiera en casa»

Encarnita Polo y su hija Raquel en una foto de 2010
Encarnita Polo y su hija Raquel en una foto de 2010
Marina Ortiz Cortés

La hija de Encarnita Polo, que fallecía a manos de un compañero de residencia la pasada semana, ha hablado por primera vez. Raquel Waitzman, fruto del matrimonio de la artista de 'Paco, Paco, Paco' con el compositor argentino Adolfo Waitzman, ha mandado un ... comunicado a la prensa en donde expresa su agradecimiento por el cariño recibido. También ha indicado que han sido días difíciles para la familia, sobre todo después de que personalidades como Rappel indicaran su descontento porque la cantante viviera en una residencia.

