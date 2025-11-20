Estas son las finalistas y candidatas favoritas de Miss Universo 2025: una de ellas conseguirá coronarse

El certamen de Miss Universo llega ya a la recta final de su edición de 2025. El conocido concurso ha fijado su sede este año en Tailandia, donde las candidatas llevan días con una intensa agenda de actos públicos para darse a conocer, ... promocionar sus países de origen y ganar puntos para convertirse en la próxima portadora de la corona.

En esta 74ª edición la cita tampoco ha podido esquivar las controversias. Desde hace años este tipo de concursos tienen muchas miradas críticas encima, especialmente por el papel que se da a la mujer y al fomento de sus cuerpos estandarizados y más allá de esto varias polémicas han rodeado el certamen en sus últimas ediciones. Este año, por ejemplo, dos miembros del jurado han decidido no estar en el evento en sus horas previas.

Además, sonado ha sido el revuelo en torno a la representante de México, Fátima Bosch, después de que trascendiera que uno de los organizadores la tildara literalmente de tonta y cabeza hueca. La situación acabó con el protagonista de este momento compareciendo ante los medios y llorando para expresar su arrepentimiento con sus desafortunadas palabras. No menos controvertida es la presencia, por primera vez, de una representante de Palestina, igual que de Mozambique o Arabia Saudita.

Ahora, sin embargo, ya queda poco para conocer el desenlace de la final y por ver si la jornada, que habitualmente siguen más de 500 millones de personas por todo el mundo, vive nuevos momentos virales durante la gala. No sería la primera vez que el concurso se viraliza por la respuesta de alguna de las candidatas o los comentarios del jurado, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Así es la candidata española a Miss Universo

Así, el desenlace será este viernes en Bangkok a partir de las 8 horas (a las 2 de la madrugada de jueves a viernes, en horario español). Allí estará precisamente la candidata española, Andrea Valero, que consiguió el billete para la final tras ganar el certamen Miss Universe Spain.

Ella es una joven de 28 años nacida en La Coruña que creció en Marbella y que, por trabajo, ha vivido en Milán o París. Además de trabajar en el mundo de la moda es una de las fundadora de una agencia de viajes de lujo.

Andrea es una de las firmes candidatas a luchar por el título y a superar el primer corte entre las participantes, tras las que se elegirán a 30 mujeres. Ella, por cierto, irá con un impactante traje que homenajea a la hubara canaria, un pájaro local en peligro de extinción.

Estas son las candidatas a Miss Mundo

Además de Andrea, habrá otras 121 candidatas, que han pasado los últimos días con una apretada agenda de actos en los que han podido ir conquistando con su estilo al jurado y público de la gala. Durante la final, tendrán que demostrar su manejo en pasarela pero también sus capacidades de comunicación y presencia.

Los rumores indican que Fátima Bosch, la candidata de México, ha ganado peso tras la polémica con el organizador. Fátima, por cierto, comparte habitación en el certamen con la candidata española. Además, las voces apuntan a que la filipina Ahtisa Manaloy es otra de las candidatas con más posibilidades.

En los rankings, como suele ocurrir habitualmente, hay mucha presencia de las candidatas latinoamericanas, que están muy acostumbradas a este tipo de eventos y que, dicen los expertos, gozan de una gran presencia escénica y preparación. Durante el concurso se seleccionarán las 30 mejores en un primer momento.

Países y candidatas favoritas a ser finalistas y ganar a la final Filipinas: Athisa Manaloy

Bangladesh: Tnagia Zaman

Paraguay: Yanina Gómez

Chile: Inna Moll

Congo: Dorcas Dienda

México: Fátima Bosch

Turquía: Ceren Arslan

Vietnam: Nguyen Huong Giang

Perú: Karla Bacigalupo

Costa de Marfil: Olivia Yacé

Además, suenan como candidatas con posibilidades las representantes de España, Guadalupe, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Tailandia, Colombia, India, Venezuela, Croacia, Cuba, Canadá o Ecuador. El desenlace se conocerá en unas horas.

La ganadora conseguirá la ansiada corona, valorada en más de cinco millones de dólares, y un premio de 250.000 dólares y un salario mensual de unos 50.000 dólares durante su reinado.