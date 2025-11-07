Suscribete a
Millie Bobby Brown y David Harbour sellan la paz tras la polémica en 'Stranger Things'

Los actores acallaron rumores de distanciamiento al mostrarse cómplices durante la premiere mundial de la quinta temporada de la serie de Netflix en Los Ángeles, días después de conocerse la supuesta denuncia de Brown contra Harbour

Millie Bobby Brown presentó una denuncia contra David Harbour por acoso e intimidación en el rodaje de 'Stranger Things'

GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Millie Bobby Brown (21 años) y David Harbour (50 años) sorprendieron a sus seguidores tras mostrarse íntimos durante el estreno mundial de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. Ambos se robaron todas las miradas al posar juntos ante las cámaras, compartir ... sonrisas, abrazos y besos. Un reencuentro inesperado que llega apenas unos días después de salir a la luz que la actriz habría presentado una denuncia contra su compañero de reparto.

