Millie Bobby Brown y David Harbour sellan la paz tras la polémica en 'Stranger Things'

Millie Bobby Brown (21 años) y David Harbour (50 años) sorprendieron a sus seguidores tras mostrarse íntimos durante el estreno mundial de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. Ambos se robaron todas las miradas al posar juntos ante las cámaras, compartir ... sonrisas, abrazos y besos. Un reencuentro inesperado que llega apenas unos días después de salir a la luz que la actriz habría presentado una denuncia contra su compañero de reparto.

Según 'The Mail on Sunday', Millie habría acusado a Harbour de acoso laboral e intimidación en un informe presentado a Netflix antes del inicio del rodaje de la quinta temporada. El medio británico asegura que la plataforma llevó a cabo una investigación interna de varios meses para esclarecer los hechos. Ni Brown ni Harbour se pronunciaron sobre el tema públicamente, y tampoco lo hizo Netflix.

Por eso, la escena vivida en el estreno resultó aún más significativa. Brown y Harbour, no dejaron de sonreír mientras posaban uno al lado del otro. Entre flashes y vítores, ambos parecieron enterrar cualquier rastro de tensión.

La polémica ha llegado en un momento clave para ambos intérpretes. Mientras Harbour lidia con la atención mediática que ha despertado el lanzamiento del nuevo álbum de su exesposa, Lily Allen —'West End Girl', un trabajo cargado de referencias personales—, Brown atraviesa una etapa de madurez personal y profesional. Casada con Jake Bongiovi, el hijo del músico Jon Bon Jovi, la actriz anunció recientemente que ambos habían adoptado a su primera hija, un paso que ha redefinido su vida lejos del set.

En la alfombra roja, sin embargo, nada parecía perturbar la armonía. Las cámaras captaron el momento exacto en que Harbour besó cariñosamente a Brown en la mejilla, un gesto interpretado por muchos como una señal de reconciliación. «Un último estreno juntos», escribió Netflix en la publicación que acompañó el video, destacando la emoción del elenco por cerrar una etapa que comenzó en 2016.

Aunque el estreno debía centrarse en el adiós a una de las series más exitosas de la historia reciente, el inesperado gesto entre Millie Bobby Brown y David Harbour terminó por robar el protagonismo. Muchos lo interpretan como una muestra de madurez y profesionalismo tras semanas de especulaciones. Otros, como un intento de mostrar unidad frente a la opinión pública.

GTRES

Sea como fuere, lo cierto es que la imagen de ambos sonriendo y abrazándose se ha convertido en el símbolo más poderoso del estreno. Una fotografía que, más allá de la ficción, habla de segundas oportunidades, silencios compartidos y del fin de una era en Hawkins.