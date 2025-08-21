Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que se han convertido en padres de una niña
Los dos actores, que se casaron en 2024, han ampliado la familia a través de la adopción
Si hace poco más de un año, la actriz Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi sorprendieron con su boda, ahora han vuelto a dar la campanada con la adopción de una niña. Ambos han anunciado la ampliación de la familia a través de sus redes sociales.
«Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad», reza el comunicado, compartido en Instagram.
La actriz británica y el hijo de Jon Bon Jovi se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia privada oficiada por el coprotagonista de 'Stranger Things', Matthew Modine. A esta celebración, repleta de rostros conocidos, siguió otra más grande en Toscana, Italia.
Brown ya había expresado su deseo de ser madre en el podcast 'SmartLess' en marzo, según recoge 'The New York Post': «Jake sabe lo importante que es para mí. Claro que quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es fundamental para mí formar una familia. Es algo muy importante».
La protagonista de 'Enola Holmes' detalló entonces que Bongiovi puso como condición casarse antes de tener hijos: «De verdad quiero una familia grande. Soy una de cuatro, él es uno de cuatro, así que definitivamente está en nuestro futuro».
La intérprete, que dijo en esa misma plataforma no ver ninguna diferencia entre adoptar un niño y tener un hijo biológico, señaló que sus padres dieron la bienvenida a su primer vástago cuando tenían 21 y 19 años y que ella quería seguir su ejemplo.
