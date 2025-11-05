Suscribete a
Tom Brady se suma a la moda de los famosos que clonan a sus mascotas fallecidas

El exjugador de la NFL sorprendió al confesar que Junie, su actual pitbull, es genéticamente a la perra que compartió con Gisele Bündchen

El deportista recurrió a una empresa biotecnológica en la que es accionista para «tener una segunda oportunidad» con su fiel compañera

El multimillonario deportista Tom Brady admite que no ha sido el mejor padre del mundo

Tom BRady y su mascota clonada
Tom BRady y su mascota clonada
Daniella Bejarano

Tom Brady (48 años) siempre ha sido un hombre de rutinas, disciplina y lealtades firmes. Pero hay algo que supera su pasión por el deporte o su rigurosa alimentación: el amor por sus perros. El exjugador de la NFL ha confesado que su actual ... mascota, Junie, es en realidad un clon de su querida Lua, la perra que lo acompañó durante más de una década y que falleció a finales de 2023.

