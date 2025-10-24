Suscribete a
Así es trabajar con Meghan Markle: se marcha su décimo jefe de relaciones públicas en cinco años

La duquesa de Sussex fichó a Emily Robinson de Netflix en junio y ha renunciado tras solo tres meses en el puesto

Curiosamente, trabajó en la promoción de la serie 'The Crown' y ha estado detrás de los últimos éxitos promocionales de la exroyal

Meghan Markle, atacada por publicar una foto superficial entrando en el túnel donde murió Lady Di

Meghan Markle, en una imagen reciente.
Meghan Markle, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Si alguien todavía duda de lo difícil que es trabajar con Meghan Markle, este dato lo aclara todo: lleva diez jefes de relaciones públicas en cinco años. Una chica llamada Emily Robinson ha sido la última en renunciar… tras apenas tres meses en ... el puesto.

