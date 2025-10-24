Así es trabajar con Meghan Markle: se marcha su décimo jefe de relaciones públicas en cinco años

Si alguien todavía duda de lo difícil que es trabajar con Meghan Markle, este dato lo aclara todo: lleva diez jefes de relaciones públicas en cinco años. Una chica llamada Emily Robinson ha sido la última en renunciar… tras apenas tres meses en ... el puesto.

La duquesa de Sussex fichó en junio a Emily Robinson. Llegaba desde Netflix, precisamente la plataforma en la que Meghan Markle tiene su programa de televisión, renovado este verano contra todo pronóstico. Allí, la publicista trabajaba en la promoción de la serie 'The Crown', donde se contaban bastantes interioridades de la Familia Real. Es fácil suponer que era una de las favoritas de Meghan.

Sea como fuere, Mrs. Robinson fue contratada en junio como directora de comunicaciones de ella y el Príncipe Harry, pero un amigo ha comentado en 'Daily Mail' que «se fue hace unas semanas». Y añadió: «No es de las que se rinden, así que las cosas debieron de ser bastante horribles para que se marchara».

Una lista que crece

Haciendo cuentas, la lista no deja de aumentar y se estima que los Sussex han contratado al menos a diez publicistas diferentes desde que dejaron Reino Unido y la realeza en 2020 para trasladarse a Montecito, California, en busca de una vida de celebrities.

Un portavoz de la pareja declaró: «La Sra. Robinson supervisó el trabajo de los proyectos para una temporada muy exitosa de 'With Love, Meghan' y brindó apoyo adicional a la productora. Hizo un trabajo excelente y completó estos proyectos con gran éxito».

Sin embargo, el historial de Meghan Markle y el Príncipe Harry es tozudo y hace años que se habla de lo difícil que es trabajar con ellos. 'The Sun' reveló en junio cómo los Sussex «despidieron brutalmente a varios asesores clave tras culparlos de una serie de humillaciones en el ámbito de las relaciones públicas». No hace mucho, la revista 'Variety' calificó como «el desmadre americano» a toda la serie de despidos y renuncias de la sociedad montada por la pareja.

En febrero, diversos expertos describieron como «caótico» el cambio de marca comercial de Meghan Markle, donde Riviera Orchard pasó a ser As Ever. Y su programa de cocina de seis episodios en Netflix fue duramente criticado tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, mientras que su pódcast 'Confesiones de una Fundadora' se desmoronó en audiencias.

Una estrategia agresiva

En abril se descubrió que Meghan seguía usando el tratamiento de 'Su Alteza Real en lo que era una posible violación del acuerdo Megxit de 2020 alcanzado con la difunta Reina. Aquello se tradujo en el despido fulminante de dos directores de comunicación en lo que fuentes internas describieron como «una purga».

Todo esto se enmarca dentro de una filosofía de trabajo visiblemente más agresiva de Meghan Markle. Contrataron a la firma Method Communications, que afirma ser «disruptiva» y «desafiar el statu quo». Una de sus primeras acciones fue publicar el vídeo de Meghan embarazada y bailando en una unidad de maternidad mientras intentaba inducir el parto de Lilibet.

El indescriptible vídeo fue duramente criticado, pero alcanzó 42 millones de visualizaciones. Y durante todo este año, Meghan Markle ha venido subiendo a sus redes numerosos vídeos en los que aparece con sus hijos, Lilibet y Archie, en otro movimiento severamente criticado. Habrá que ver si el próximo publicista sigue la línea y, sobre todo, si sigue mucho tiempo en el puesto. No tendrá muy difícil superar los tres meses que aguantó su antecesora.