Lucía Sánchez, de 'LIDLT', lanza un dardo a Lobo tras el nuevo ingreso de su hija de solo dos años

Lucía Sánchez atraviesa un mal momento personal. Su hija Mía, nacida fruto de su relación con Isaac Torres, conocido como Lobo, ha sido hospitalizada. Con solo dos años y medio es la segunda vez que se ve obligada a pasar unos días en el hospital, la vez anterior fue por un problema de movilidad en las piernas.

En esta ocasión, como la anterior, Lucía Sánchez ha preferido no desvelar qué le ocurre a su hija. «Vuelven a ingresar a Mía, al igual que la otra vez tampoco contaré qué le pasa. Tenemos que esperar 24 horas para que nos digan qué es pero sí que os lo quiero contar porque detrás de la pantalla hay muchas personas que a diario me preguntan por ella», compartía en sus redes sociales.

Lucía ha compartido que estará más ausente de las redes sociales porque su primera prioridad es, sin duda, el bienestar de su pequeña. Sin embargo, ha señalado que no ocurre lo mismo con el padre de la niña, que permanece alejado de la vida de su hija. Tanto en la primera hospitalización, que ocurrió en las pasadas navidades, como en esta, parece que Lobo no se ha interesado por el estado de salud de la menor.

De hecho, según publica Telecinco, en la última ocasión se le vio en fiestas y en planes junto a su novia y amigas mientras Lucía iba de un hospital a otro intentando obtener el mejor diagnóstico para su hija. Por eso, en esta ocasión la creadora de contenido y exconcursante televisiva ha dejado claro que no ha «avisado a nadie que no esté presente en su vida». Lo ha contado para que sus seguidores no le pregunten, e incluso para que no se lo cuenten a Isaac. «Os lo pido como favor personal», ha compartido. «Ella estará bien atendida porque tiene muchas personas que la quieren y la cuidan a diario», ha finalizado.

Lucía Sánchez y su hija REDES SOCIALES

¿Qué pasó entre Lucía y Lobo?

Isaac Torres y Lucía Sánchez se conocieron en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', que se grabó en 2020. Ella había ido al programa con su novio, Manuel González, con quien llevaba tres años de relación, pero las infidelidades por parte de él terminaron dinamitando lo que existía entre ellos. Durante este tiempo, la concursante desarrolló una amistad muy cercana con Marina -concursante- y con Isaac, que era tentador.

Marina e Isaac tuvieron su propia historia de amor en el concurso, pero pronto empezaron las dudas acerca de la conexión del tentador con Lucía. Fue en el debate final del programa en donde admitieron que había habido «algunos besos» entre ellos, lo que terminó por romper la amistad con Marina y dio comienzo a la relación amorosa entre Lobo y Lucía.

Tras participar en 'La última tentación', Lobo fue infiel y su relación se vio marcada por los altibajos. Al poco de romper de manera definitiva, Lucía descubría que estaba embarazada de su hija Mía, lo que no supuso una nueva oportunidad en su relación sino más conflictos entre ellos. Isaac no estuvo presente en el embarazo, pero consiguieron acercar posturas e incluso hubo grandes declaraciones de amor, aunque antes del nacimiento de la pequeña en octubre de 2022 habían vuelto a romper.

Hubo una oportunidad más debido a las visitas a la pequeña, que propiciaron la conexión entre ellos. Pero a lo largo de 2024, terminaron por romper, tras lo que Lobo comenzó a salir con una nueva chica y, según le ha acusado Lucía recientemente, ha dejado de visitar a su hija y esta ni reconoce a su padre en las fotos.