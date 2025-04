Chenoa: «Cuando hay alguien que no me gusta lo bloqueo, no le doy la oportunidad»

Que la canción 'La línea del tiempo', «hecha a lo que yo quería hacer, balada épica y está totalmente dedicada al punto de ser fuerte y poderoso», traería muchas alegrías y éxitos en su carrera era algo que Chenoa podía imaginar porque es fruto del trabajo bien hecho. Lo que menos podía pensar la cantante es que viviría el especial momento profesional y personal que vive con mayúsculas con un galardón incluido que premia sus más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios en las que Chenoa nunca ha dejado de estar en el foco de la atención mediática por la música, el amor y su creciente trabajo en televisión.

El jueves 20 de marzo, Cadena Dial celebraba en Tenerife la 29 edición de sus Premios Dial y Chenoa, junto a otros reconocidos artistas de la música en español como Edurne, Pablo López, Antonio Orozco o Dani Martín, fue premiada en una noche mágica en la que no faltó su actuación y el apoyo de sus compañeros. Antes de subirse a recoger el galardón, la artista conversaba con ABC en la alfombra verde de la gala y se sinceraba sobre la etapa que atraviesa, en la que usa las redes sociales casi como diario y vuelve a estar enamorada después de su separación.

«Me encuentro muy bien porque es al final es mi cuarto premio. Quedé en un cuarto puesto y ahora me quieren dar un cuarto premio. Esto es una maravilla, es la vida. Es que es una como un círculo cerrado maravilloso. Muy emocionada. Yo creo cada premio que te puedan dar, viendo todo el elenco artístico que hay de cantantes tan fabulosos, es emocionante», reconocía la cantante antes de compartir con el público un emocionante discurso con el que se mostró consciente del éxito en una industria imprevisible. «Siempre digo que este puede ser hasta mi último premio. Si alguien quiere algo hay una parte que tienes que sacrificar. Y yo puedo decir que tengo un público que me hace sentir en familia», dijo en la gala. «Mucha gente se merece premios pero cuando te lo dan a ti es la sensación de querer seguir haciendo trabajo bien hecho, ese ánimo», aseguró a este periódico.

Su salto a la fama

Sobre el éxito con el que sigue abriéndose paso tras darse a conocer en la academia de 'Operación Triunfo' no puede evitar recordar que tirar la toalla nunca entró en sus planes a pesar de lo que para ella significaron los números. «Yo cuando salí de la academia de 'Operación Triunfo' para empezar tuve que gestionar muy bien la salida, porque el cuarto puesto para mí fue como 'ostras, pues tendré que intentar tirar hacia delante'. Entonces, intenté gestionar toda esa frustración que notaba hacia tirar para adelante. No recuerdo tener esa sensación de decir 'premios, pues como que no' y para mí es maravilloso», afirma.

En todo este tiempo no le ha faltado el apoyo de los fans. «Eso lo noté mucho cuando salí. Cuando estás dentro no te enteras de nada. Y cuando salí fue como 'estamos aquí, hay comunidad'. Y con la comunidad es con lo que hemos ido trabajando tantos años, el chenoísmo», dice quien habría encontrado imposible una relación positiva con las redes sociales en sus primeros momentos de fama. «Horrible. Si me tocara a mí ahora muy difícil. La época permite más cosas pero hay mucha crítica, mucho 'hater', lo llevaría regulera», asegura. Ahora sus «redes sociales son muy tranquilas» pero no quita que no imponga sus límites. «Cuando hay alguien que no me gusta lo bloqueo. No tengo mucha piedad, no le doy la oportunidad. De repente ha salido alguno diciendo: 'Me has bloqueado y yo quería hablar contigo' y he dicho 'mala suerte, haberte portado bien'. Es que no me gustan las malas palabras en eso», confiesa.

Enamorada de nuevo

Firme también se mantiene la cantante en proteger su vida personal de la prensa, aunque esta postura le juegue malas pasadas. «No sé qué ha pasado porque yo no he dicho nada. ¿Qué hago? Pero bueno, ya está. Es que ni siquiera sé por qué ha salido, ni me parece interesante. No es la mansión de Dinastía», se sincera sobre la información de la que se hacían eco los medios de comunicación referida a la vivienda que adquiría en un pueblo de Segovia y que desvelaba sus propios planes. «Al final uno tiene que saber dónde está ubicado, pero hay que gestionarlo y no es fácil porque tampoco he hecho yo nada, aparece eso y me violenta un poco», expresaba molesta.

Después, Chenoa recuperaba la sonrisa al hablar del amor que está presente en su vida y por el que está muy ilusionada. «He adoptado a una perrita que se llama Cloe, tiene un año y hace tres meses que la tengo. Ese es mi amor platónico. Es más mona...», comparte quien ha podido superar la pérdida de una mascota anterior. «Tuve a Shirley, vivió 17 años y se me murió hace cuatro. Y he tardado cuatro años de luto para poder tener otra, porque no podía superarlo. Se pasa mal. Con Cloe estoy encantada», dice sobre sus perritas. Con Cloe, incluso bromea con la posibilidad de crearle un perfil en redes sociales. «Le voy a dar una vuelta, pero no es mala idea porque Cloe es muy divertida. La pongo a trabajar a ella y me quito yo, ja ja ja. Sí que igual me hace ilusión ponerla porque está en época cachorra y hace cosas», terminaba.

