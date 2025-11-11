La larga resaca de la fiesta del 70º cumpleaños de Kris Jenner: bullicio, vecinos indignados, policía y críticas a los Sussex

Una fiesta de cumpleaños en la mansión de Jeff Bezos en Hollywood, el 70º aniversario de Kris Jenner, mucho bullicio, invitados ilustres, los duques de Sussex, un concierto no tan privado de Bruno Mars. ¿Qué podía salir mal? Probablemente que todo ... se fue un poco de las manos y que a los vecinos les indignó tanto ruido y falta de consideración. Por eso llegó la policía. Mientras tanto, la resaca se ha alargado… y con fuertes críticas al Príncipe Harry y Meghan Markle.

La matriarca de los Jenner cumplió una cifra redonda y se le ocurrió hacer una fiesta con la temática de James Bond 007, según informó 'Page Six'. La celebración, organizada por Mindy Weiss, colaboradora habitual de la familia Kardashian, congregó a un público estelar que incluyó todo un desfile de celebrities: Oprah Winfrey, Chris Rock, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton, Kathy Hilton, Vin Diesel, Beyoncé y hasta los duques de Sussex.

Una fuente le dijo a 'Us Weekly' que «había una gran pista de baile, todas las hermanas estaban bailando. Kris tuvo una de las mejores noches y sintió mucho cariño. Fue la fiesta de todas las fiestas«. Pero no hay testimonios gráficos ni vídeos porque a los asistentes no se les permitió usar sus teléfonos. Eso sí, quedó constancia del amor de Kris Jenner por su cirujano plástico, a quien definió como «un profesional de primera clase». La estrella de reality elogió efusivamente al Dr. Garth Fisher después de que Kylie Jenner revelara que él fue el responsable de su aumento de pecho.

El cirujano escribió en Instagram: «Me siento honrado de recibir este reconocimiento de Kylie; sus amables palabras fueron inesperadas, pero las aprecio mucho. La confidencialidad del paciente siempre ha sido la base de mi práctica. En más de tres décadas, nunca hemos tenido una sola violación de la misma. Todo mi equipo está rigurosamente capacitado y sujeto a estrictos acuerdos de confidencialidad. Esto es más que una política; es nuestra cultura«.

La llegada de la policía

Más allá de loas plásticas, la fiesta de cumpleaños no defraudó y fue un evento de lo más bullicioso. Tanto es así que incluso requirió la presencia policial. Según se ha publicado, la policía acudió a la mansión de Jeff Bezos, donde se celebraba la fiesta, tras numerosas quejas por ruido de los vecinos. El nivel de decibelios se disparó debido a la actuación en directo de Bruno Mars, según TMZ.

Pero eso no fue todo. Los agentes regresaron más tarde al descubrir que unos grandes setos artificiales bloqueaban la calle frente a la propiedad. Estos setos requerían un permiso, que no se había obtenido, por lo que fueron retirados cuando los invitados se marcharon.

Sin embargo, no ha sido esta escandalera la única resaca que ha dejado la fiesta, pues los decibelios se han repetido –de forma figurada- al otro del océano. Y los protagonistas no han sido otros que los duques de Sussex.

Las críticas a Harry y Meghan Markle

El Príncipe Harry llegó con un clásico esmoquin negro y pajarita, que complementó con un broche de amapola tradicional en conmemoración del Día del Recuerdo de su patria. Y fuentes de la realeza se mostraron indignadas por la ostentación del príncipe Harry y Meghan Markle en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner. «Es de muy mal gusto», señalaron a 'Page Six'.

«Esto demuestra claramente que Harry está muy alejado del resto de la familia. Puede que sean estrellas en Estados Unidos, pero su ostentación desmedida choca frontalmente con lo que el Príncipe Guillermo intenta hacer con su vida y la monarquía», declaró una fuente cercana.

Su aparición por la fiesta también demuestra la gran influencia de los Sussex en Hollywood, ya que la compañía de Jeff Bezos está produciendo la próxima película de Meghan Markle, 'Close Personal Friends'. Ella se interpretará a sí misma en la comedia romántica y consiguió el cameo gracias a su «conexión» con los productores, según fuentes.

La película está siendo producida por Amazon MGM, propiedad de Bezos, e producida por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Markle filmó su cameo la semana pasada, pero dicen que esto no significa que la antigua actriz de 'Suits' vaya a regresar a la interpretación. «Eso es exagerar», comentó una fuente de la industria. Mientras tanto, se alejan más y más de la realeza.