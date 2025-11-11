Suscribete a
La larga resaca de la fiesta del 70º cumpleaños de Kris Jenner: bullicio, vecinos indignados, policía y críticas a los Sussex

La celebración ocurrió en la mansión de Jeff Bezos y se fue de las manos con un enorme ruido y muchas molestias

El nivel de decibelios se disparó debido a la actuación en directo de Bruno Mars ante un gran número de celebridades

Así fue la exclusiva lista de invitados a la fiesta de Kris Jenner: desde Harry y Meghan hasta Mark Zuckerberg

Kris Jenner, junto a los duques de Sussex en una imagen de sus redes sociales.
Kris Jenner, junto a los duques de Sussex en una imagen de sus redes sociales. REDES

A.B. Buendía

Una fiesta de cumpleaños en la mansión de Jeff Bezos en Hollywood, el 70º aniversario de Kris Jenner, mucho bullicio, invitados ilustres, los duques de Sussex, un concierto no tan privado de Bruno Mars. ¿Qué podía salir mal? Probablemente que todo ... se fue un poco de las manos y que a los vecinos les indignó tanto ruido y falta de consideración. Por eso llegó la policía. Mientras tanto, la resaca se ha alargado… y con fuertes críticas al Príncipe Harry y Meghan Markle.

